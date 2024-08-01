成人学习协作中心启用 助不同领域从业员自我精进

不管是要学习怎么和顾客打交道的小贩，还是要掌握数码技能应对现代法律环境的初级律师，不同领域的从业人员今后可到一家新的成人学习中心接受专人指导，精进自己。

新加坡社科大学的成人学习学院（Institute for Adult Learning），与新加坡精深技能发展局联合成立的成人学习协作中心（Adult Learning Collaboratory），星期四（8月1日）正式启用。中心与20多家企业和机构合作，共同为小贩、初级律师、数码营销等不同领域的成人提供专业指导。

新社科大成人学习学院星期四举行成立五周年庆祝活动，教育部兼人力部政务部长颜晓芳担任主宾。新社科大校长陈大荣教授在活动上说，新的成人学习协作中心将与业界伙伴合作，提升新加坡成人教育的水平，从而推动各领域的创新和研究。

精深局局长：新中心与时俱进服务学习者

精深局局长、成人学习学院理事会主席陈谷炎致辞时则提到，新中心结合了“协作”和“实验室”两个概念，旨在集合多方力量开展合作，并且在实验与合作中，尝试新的教学方法，与时俱进地服务学习者，以满足时代发展需求。

陈谷炎说，新中心目前着重开展的三个方向是：开创面向未来需求的教学法、在人工智能的发展中提升数码能力，以及新时代的商业转型。

新中心位于巴耶利峇的终身学习学院内。成人学习协作中心已与20多个企业、高等学府、培训机构、成人教育工作者和技术专家合作，为不同领域的成人学习者强化职业所需技能。

其中，本地餐饮企业肥雄集团、新加坡法律学会和新加坡理工学院，已依照各自领域的具体情况和未来需求，定制教学法。成人学习协作中心计划在明年12月前，公布实验与创新的初步成果。

肥雄集团助理总监孙耀权受访时说，在这项合作下，肥雄将帮助那些年轻小贩以及刚入行的小贩，更加系统地了解小贩的商业运作模式，培养数码、市场分析、客户沟通方面的技能，从而提高运营效率和收益。

他说：“在培养年轻小贩时，我们不仅关注商业技能，我们也强调创新、适应能力和持续学习的重要，帮助他们取得成功。”