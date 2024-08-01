上载关于种族融合政策不实内容 一房屋经纪接更正指示

在社交平台就种族融合政策发表不实和具误导性言论，一名房屋经纪接到更正指示。

根据国家发展部的文告，国家发展部长李智陞星期四（8月1日），通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向沙易阿马尔（Shaik Amar）发更正指示。

网络资料显示，沙易阿马尔是房地产经纪，他通过社交媒体平台上的用户频道，发放房屋买卖相关信息。

文告指出，上周三（7月24日）和周四（25日），沙易阿马尔分别在TikTok、Instagram，以及YouTube上传视频，发表不实和具误导性的言论，包括声称种族融合政策（Ethnic Integration Policy ，简称EIP）对少数种族家庭没有益处，反而导致他们在售卖组屋时经济利益严重受损，以及种族融合政策是在1960年代推出，至今没有任何改变。

种族融合政策 确保组屋区维持多元性

国家发展部强调，EIP的宗旨是避免出现种族聚集情况，并确保组屋区维持种族多元性。这项政策能让少数种族通过多种方式受益，包括确保各组屋区拥有一定最低数量的少数种族住户，包括在需求量较高的热门组屋区。“若没有EIP，即便在建屋发展局出售组屋的阶段，也存在少数种族屋主在热门区域比例降低的显著风险。”

沙易阿马尔在YouTube视频中透露，他的组屋位于创下转售价新高的SkyOasis@Dawson邻里，并称少数种族屋主因EIP限制，难以找到愿意出高价的买家，被迫要以较低价格出售组屋。

国家发展部指出，沙易阿马尔本身是EIP的受益者，如果没有EIP，他的家庭无法在剩余组屋销售活动中选购单位。在那时的剩余组屋销售活动中，所有首次申购的少数种族都受邀选购三房式单位。相较下，受EIP限制，只有约四成的华族首次申购者获得选购机会。

国家发展部说，沙易阿马尔在视频中只专注于转售组屋价格，这具有误导性，因为他没有说明，他的单位一开始就是在EIP框架下购买的。

国家发展部也澄清，种族融合政策是在1989年推出，不是1960年代。建屋发展局采取一系列措施，协助因EIP计划转售组屋受限的屋主，包括让他们有更长时间转售组屋，以及在特殊情况下取消EIP限制。

EIP回购援助计划 允许把组屋以公平市价卖回建屋局

建屋局2022年也推出了EIP回购援助计划（EIP Buyback Assistance Scheme），允许受EIP限制的屋主以公平市价把组屋卖回给建屋局。

国家发展部强调，EIP至今仍适用，接近三分之一的政府组屋和11%的组屋邻里已经达到EIP限制。若没有EIP，这些地区的种族集中情况将增加。

更正指示要求沙易阿马尔在他的TikTok、Instagram和YouTube账号上载更正告示，说明7月24日和25日发布的视频存有不实和具误导性的内容，并附上政府澄清文的链接。

文告指出，尽管沙易阿马尔已从TikTok和Instagram撤下相关视频，但仍必须更正相关的不实内容，因为这些内容可能已在公共领域流传。截至星期四晚上，他上传到YouTube的相关视频仍可找到，但视频的文字介绍中，已附上政府的更正链接。

沙易阿马尔所属的ERA产业星期四傍晚向媒体发文强调，沙易阿马尔的言论并不代表ERA的观点。公司严肃看待这起事件，并会采取“相应的行动”。

ERA产业主要执行官林东荣说：“ERA致力维持准确性和诚信，并会继续支持和教育我们的销售员，避免往后出现类似情况。”