与狱友一同走私猫只 男子监32周

出狱后与同囚做起走私猫只的生意，男子负责在马来西亚联系繁殖场，同伙则负责走私和在新加坡进行交易，但走私活动最后被逮个正着，两人再度入狱。

被告莫哈默亚兹（54岁）面对八项抵触动物园与飞禽法令以及条规的控状，他承认其中四项，法官将余项纳入考量后判他坐牢32周。

同伙李永盛（36岁，译音）早前认罪后，判入狱九个月。

根据案情，被告在2018年7月左右与李永盛在狱中结识，当时被告因非法走私两只猫而判监六周。

2023年5月，李永盛找上被告询问是否有赚钱的方法。被告说，他可以安排从马来西亚运送猫到新加坡给李永盛售卖，被告可从中抽取佣金。李永盛接受了被告的建议。

因马来西亚猫繁殖场的负责人大部分以马来语交流，被告负责与繁殖场负责人协商。双方谈妥后，李永盛到马国与被告一同与繁殖场交易。

从繁殖场购买猫后，被告会先安置在家中，直到李永盛将它们走私到新加坡。被告也会安排兽医替猫注射镇静剂。

2023年6月，李永盛给被告3000元，让他在家中建立猫舍。之后，李永盛每月都转账2000令吉（约585新元）给被告，作为照顾猫的费用。

李永盛在Telegram开设两个账号，专门在宠物群组中刊登广告，与潜在买家会面进行交易。他也在2023年9月27日租了一辆车用来走私。

每次走私，李永盛都会到马国与被告见面，一同带猫到兽医院注射镇静剂，再把它们藏在车内座位。顺利把猫走私到新加坡后，李永盛就会在Telegram上刊登广告寻找买家和进行交易。

罪行揭发前 同伙已售20只动物

两人的罪行被揭发前，李永盛已顺利售出20只动物，被告每次可获得50元至300元左右佣金。

2023年12月27日，两人从繁殖场以3200令吉（约937新元）买了四只小猫后，带着被告家中的另一只小猫一同到兽医院注射镇静剂，之后藏在车内并用衣服盖着它们。

这次，移民与关卡局人员在进行例行检查时，发现李永盛的车内藏有动物，之后把案件转交给国家公园局调查，两人的罪行因此揭发。

控方指出，被告为金钱利益犯案，六个月内赚取约7450元至1万2450元左右，一些走私的猫也在过程中感染了病毒。

另外，被告有走私动物的前科，如今再犯说明他无悔意，他和李永盛都是案件主谋，控方因此建议法官判他坐牢32至36周。