袁国栋获颁童军总会最高荣誉服务奖

新加坡行善运动高级顾问袁国栋博士，向来以“行善大使”的角色深入人心，多年来关怀、积极为释囚争取更生机会。但比较少人知道的是，他也是一名老童军，曾参与领导新加坡童军总会。

“童军实际上是在行善”

他说：“童军实际上是在行善。我们教导孩子们互相帮助，做好事。”

星期四（8月1日），曾任童军总会副首席总监的袁国栋和另外33人，获颁今年的童军总会卓越服务奖。其中，最高荣誉——一级银奖章（Star to Silver Award），颁给了77岁的袁国栋。

身为童军总长的尚达曼总统，星期四下午在总统府为得奖者颁奖。

袁国栋1956年小学三年级时就加入童军。回忆起儿时加入童军的经历，他说，这段经历不仅让他结交很多朋友，也培养了许多实用的技能，也让他喜欢上户外活动，使他的童年更加充实和有意义。

他受访时笑说：“为了获得烹饪徽章，我们必须接受长官的烹饪测试。于是，我们将面团卷在棍子上，然后在火上烤。但面团烤得太硬了，当长官尝试咬时，差点弄断了他的牙齿。结果，我没能获得烹饪徽章。”

袁国栋鼓励青少年加入童军

即使后来离开求学生涯，进入职场成为律师，并在2011年出任新加坡行善运动秘书处总干事，袁国栋多年来仍心系童军。2014年，他加入童军总会总部，三年前出任副首席总监。今年6月，袁国栋正式卸下童军总会职务。

他受访时说，加入童军对他的一生，产生了深远的影响。他鼓励青少年加入童军，认为现在的学生过度使用电子产品对身心健康不利。他相信，如果青少年能多参与户外和集体活动，他们将学到团队精神、合作和沟通等宝贵技能，这将使他们终生受益。