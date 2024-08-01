比上季增加近半 次季逾3200人使用或拥电子烟当场被捉

在执法人员眼皮子底下抽电子烟，两小时内近60人在五个地点被捉。卫生科学局加强取缔电子烟力度，今年第二季共有超过3200人因使用或拥有电子烟当场被捉，比第一季增加近半。

当局刚在星期一（7月29日），到中央商业区和牛车水等五个地带展开执法行动，共有57人因使用或拥有电子烟当场被捉。

首次邀请媒体观察执法过程

为了让大众更了解这个执法过程，卫科局首次邀请媒体随行。《联合早报》记者跟随执法人员到中央商业区一带，在短短90分钟内，目睹10人被逮着。

穿着便装的执法人员在中央商业区的吸烟区和小路巡逻，一发现有人使用电子烟，就会上前表明身份。执法人员没收电子烟后，会要求违法者出示身份资料，然后输入系统并开出罚单。

在上述10人当中，大部分是附近的上班族。他们都站在吸烟区或垃圾桶旁吞云吐雾，丝毫不遮掩。其中一人被逮着后辩称，他从国外带回了电子烟，慌乱间又称他并没有抽，但执法人员还是没收了电子烟，并记下他的个人资料。

卫生部和卫科局星期四（8月1日）发出联合文告说，今年4月至6月有3279人因使用或拥有电子烟当场被捉。据当局之前公布，第一季有2240人被捉，这显示第二季增加了46%，上半年共有超过5500人被捉。

690名学生转介卫生科学局调查后罚款

在第二季的数据中，2530人在社区内如公共娱乐场所和购物商场附近被捉；有690名学生因使用或拥有电子烟，被转介到卫科局接受调查并被罚款；当局也在高等学府附近展开行动，有40人被捉到拥有或使用电子烟。

在关卡方面，卫科局和移民局第二季在兀兰与大士关卡以及樟宜机场等地点，展开数次联合行动，检查超过5000名旅客，结果19人被发现持有电子烟。

当局提醒，旅客不许携带被禁的烟草产品例如电子烟进入我国，一旦被发现有电子烟或相关配件，将被罚款。

虽然取缔行动取得成效，但为避免电子烟继续在本地蔓延，跨部门和机构将持续合作，多管齐下地在社区、学校和高等学府，以及关卡等地点展开行动。

至于教育公众和青少年方面，保健促进局将继续通过不同平台，来提高人们对电子烟危害的认识，以及重申电子烟在本地属违禁品。针对近年来越来越多学生因拥有或使用电子烟，保健促进局提供各种帮助，协助学生戒除香烟和电子烟。

当中，在今年4月到6月间，近400名青少年参与戒除香烟和电子烟的计划，约半数在经过一个月的辅导后，成功减少抽吸或完全戒掉了香烟和或电子烟。

王乙康：当局6月开出1000张销案罚款

卫生部长王乙康星期四在脸书贴文说，他7月7日发布视频说明电子烟的危害，劝导公众尤其是年轻人远离电子烟，不要违法。“虽然教育公众很重要，但也须要对电子烟严格执法。”

他强调，卫生部和跨部门机构多管齐下打击电子烟。“其中一个显著的改变就是迅速开出罚单，让一切变得更快捷和果断，就像应对在禁烟区吸烟一样。”

王乙康透露，当局开出的销案罚款从今年1月的300张，增至6月的1000张。“我们希望借此发出一个明确的信号。”

根据烟草法令，进口、分销或销售电子烟都属违法行为，初犯者可罚最高1万元，或最长六个月监禁，或两者兼施；重犯者将被罚最高2万元，或监禁最长一年，或两者兼施。持有、使用和购买电子烟者，罚款最高可达2000元。