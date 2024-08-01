103人获颁国防奖学金 我国招纳人才投身国防事业

A水准考试三周前确诊患上自身免疫疾病，临考三天前还在医院接受治疗，杨淑莲在压力与疾病折磨下完成所有考试。如今，坚韧毅力让她决心再接受挑战，继续深造以报效新加坡国防。

共有103人获得2024年度国防奖学金。其中包括新加坡武装部队奖学金、新加坡武装部队工程学奖学金、国防科技局奖学金等八个类别。19岁的杨淑莲是今年国防优异奖学金的得主之一。

她接受《联合早报》采访时提到决定投身国防的原因。今年初参加国防优异奖学金的茶会时，她遇到到一名同样有健康问题的国防执行官。对方分享了自己在国防部的工作经历，以及同事间相互理解和包容的友善工作环境。

“奖学金提供的职业前景，也和我感兴趣的国际法、地缘政治及公共政策等方向一致。”种种因素吸引杨淑莲，最后决定申请了奖学金。

她将到伦敦政治经济学院就读法律系。“我希望能继续追求梦想，即使身患疾病，我也希望能克服它。”

黄永宏：我国坚信建立强大武装部队 持续投入国防发展

国防部长黄永宏医生星期四（8月1日）出席在淡马锡俱乐部举行的国防奖学金颁奖仪式。他致辞时强调招纳人才投身我国国防事业的重要。

他认为，国防是一项崇高的使命，而政府当初设立国防奖学金的目的，就是为了与其他领域争夺人才，吸引最能干和最有奉献精神的年轻人投身国防事业，毕竟当时仍盛行“好男不当兵”的传统观念。

而当早期的国防奖学金得主，后来成为我国政府的领导班子，包括国务资政李显龙、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及前内阁部长杨荣文、林勋强和林瑞生等人，这也同时打响了国防奖学金的名号。

黄永宏也谈到，自独立以来，不论世界局势如何演变，我国始终坚信建立强大武装部队，以及持续投入国防发展的重要，这包括颁发国防奖学金，不断投资人才。

他呼吁奖学金得主拓展视野并跳出舒适区，利用“空档年”（gap year）到不同国家学习历练。他提及一名修读法律的国防优异奖得主利用空档年，到联合国难民署担任法律顾问，不仅为保障难民权益服务，也丰富了自身经历。

国防部去年宣布扩大计划，让更多类型的国防奖学金得主，能在求学时期申请“空档年”。

同样选择修读法律的杨镁宜（19岁），是今年的五名武装部队奖学金得主之一。她初院时参加了龙舟队，觉得自己天性趋水，而海军部队如同大家庭般的团结氛围也吸引了她，最终促使她选择加入海军。

杨镁宜将负笈伦敦国王学院。她说：“我希望自己能鼓励更多女性加入武装部队。”

国防科技局奖学金得主之一的张景奇（21岁）将到美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）修读电气工程。他曾在服役时担任信号员，本身对电气工程学有浓厚兴趣。“我希望学成归来后，能为我国国防事业做出贡献。”