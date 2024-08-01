警方肃毒局突击义顺一电单车店 起获市值逾10万元毒品

义顺工业区深夜电单车店内藏有毒品，中央肃毒局和刑事侦查局接到通报后上门突击，逮捕一名涉案男子，起获市价超过10万元的毒品。

社交媒体脸书从星期三（7月31日）晚上开始流传一段长五分43秒的电眼画面视频。画面中可见，数辆汽车和电单车突然停在义顺工业1街的一个工业单位前，10多名戴着头盔、全副武装的执法人员带着警犬冲入工业单位。当时有人在店外用餐和休息，执法人员指令他们不得离开，等候进一步指示。

《联合早报》记者星期四（8月1日）到现场访问时，在电单车店旁工作的一名男子受访时说，这家店一般上于晚上8时许才开门，然后营业至深夜才打烊。

一名不愿具名的货仓管理员说，电单车店开业一年左右，平常只看到老板和员工在里头。据他了解，事件发生在7月12日凌晨1时左右。“我记得当天自己在早上7时许开工，看到门外有40名警察和调查人员，电单车店老板被扣上手铐带走。”

电单车店一名自称鲁丁（58岁）的负责人受访时说，他从事电单车维修工作15年，一直都是做晚间生意。“白天的生意不好，很少人上门。我和一名合伙人在这里开店营业一年了。”

针对突击搜查事件，他称去年10月认识了一名顾客，顾客向他租借店内的一个房间，有时也会学着修电单车，毒品是那名顾客的。“我和他相处的这段时间，并不觉得他有什么异常，没想到会遇到这种事。”

事发时，鲁丁刚从油站回来，一到店门口就被大批警察包围，并被带回警局协助调查。

新加坡警察部队和中央肃毒局星期四晚上联合答复《联合早报》询问时证实，肃毒局人员在刑事侦查局人员的协助下，于7月12日凌晨1时到义顺工业1街展开联合行动。

执法人员在行动中起获约975克的海洛英、40克的冰毒和30克药丸，相信是受管制药物。这批毒品的市价超过10万7400元。

一名43岁的新加坡籍男子在行动中被逮捕，7月13日，他在贩毒的罪名下被控上法庭。肃毒局的调查仍在进行。