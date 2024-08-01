本地未来两周将迎雷阵雨 最高温32至34摄氏度

本地接下来两个星期的多天里料迎来雷阵雨，近来的干燥炎热天气相信可暂时缓解，但每日最高气温仍预计介于32摄氏度至34摄氏度。

新加坡气象署星期四（8月1日）发文告说，西南季候风持续，风向仍以东南风或西南风为主。

今年8月上旬，预计多数上午较迟时分和下午，全岛部分地区将下雷阵雨。

此外，受苏门答腊风飑影响，其中一两天的早上可能有大范围的雷阵雨和阵风。接下来两周，本地多数地区的降雨量估计处于平均水平。

多数日子的每日最高气温料介于32摄氏度至34摄氏度。一些晚上的天气也可能闷热，气温或超过28摄氏度。

回顾过去两周的天气，本地和周边区域天气干燥。7月13日至30日期间，新加坡经历了长达18天的干旱天气（dry spell）。

干旱是指全岛至少连续15天录得少于一毫米的雨量。新加坡上一次录得干旱天气是在2019年7月31日至8月16日，持续长达17天。

直到星期三（7月31日）的一场雷阵雨，才结束了持续近三周的干旱天气。当天，波那维斯达记录的每日总降雨量为55.8毫米，是今年7月下旬的最高雨量。

7月下旬，每日最高气温介于32.8摄氏度至35.2摄氏度。新加坡大部分地区夜晚闷热，每日最低气温超过28摄氏度。

公众可上气象署（www.weather.gov.sg）和国家环境局网站（www.nea.gov.sg），或下载myENV应用，查询每日天气预测。