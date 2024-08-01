与帝国学院合办课程四年后结束 南大李光前医学院将开启新篇章

南洋理工大学与伦敦帝国学院合办的医科课程将于2028年结束，南大李光前医学院迈入新阶段，下周一（8月5日）开学的新生，到2029年完成学业时，会是首批获得由南大单方颁发文凭的医科毕业生。南大医学院的新课程也将更加注重数码科技方面的培训与实践。

为庆祝学院步入崭新阶段，南大星期四（8月1日）举行回校日活动，校友、师生及相关领域人士到校园，迎接医学院的新发展。

李光前医学院管理委员会主席林泉宝在活动上致辞时说，新的课程旨在帮助学生在这个迅速发展，且由科技主导的医疗环境做好准备。

他指出，新课程将更注重数码方面的技能，让学生接触人工智能、数据科学和数据分析等领域。

李光前医学院院长沈祖尧教授受访时补充，医学的核心基础不能随意变换，因此新课程的基本结构保持不变。但课程将重点加强数码科技、医学人文，以及专业成长三方面的教育。

他解释，在数码技能方面，校方希望通教导学生如何分析各种医疗相关的数据，助他们作出更好的诊断，以及制定更有效的医疗方案。

沈祖尧希望学生 都能成为“有血有肉”医生

沈祖尧也希望，学生都能成为“有血有肉”的医生，从课程中学习如何更好地了解病人，培养他们的同理心和共情能力。即将推出“专业成长计划”则会更有效地为学生做好执业准备，加强心理韧性。

南大和伦敦帝国学院2010年签署协议，联合设立新加坡第三所医学院，即李光前医学院，以应付本地未来的医疗需求。李光前医学院2013年正式开课。

18年的合作转眼将在四年后结束，李光前医学院会为此后的发展做出更多改善，在众多医学院中争取一席之地。

沈祖尧强调，合作的终止并不表示双方的关系就此告一段落。“现有的一些教育项目将会继续进行，两校也会开展新的研究合作。”

他举例：“今年我们开展了一项有关医疗设备网络安全的新研究计划，在这之后，我们也会开启其他项目，包括人工智能在医疗领域的应用，以及气候变化对人类健康等。”

伦敦帝国学院的一些教职人员会留下来，继续支援学院。

沈祖尧坦言，李光前学院要达到顶尖医学院的水平，还有很长的路要走，必须付出更多的努力。“我们必须与南大的其他学院，以及全球众多医学院有密切的合作和交流。”

活动主宾教育部长陈振声致辞时提到，医疗领域发展迅速，更转向为个别患者制定的个人化治疗，李光前医学院培训出来的医生，不仅要有医术，也必须掌握科技与数据的运用。

陈振声相信，学院能利用最新技术和教学法，跨越教育系统的“三难”，即质量、速度，以及负担得起（affordability），提供高水平的教育。

随着李光前医学院开启新的篇章，陈振声希望学院的毕业生能继续保持终身学习的精神、维护病人与医疗人员之间的信任，并严守医德。