冠病疫情后出现老花眼有年轻化趋势

从事设计行业的陈宝仪（40岁），四年前发现自己近看手机时越来越吃力，手机得越拿越远。工作用电脑时，眼睛会感到更加吃力和疲劳，有时还会引起头晕和头痛。

她说：“身边有长辈的人应该都会意识到，这就是老花眼的征兆，但我们往往会不知不觉地在日常生活中做出一些微调整去适应。”

视力对日常生活带来困扰，最终还是促使陈宝仪决定到眼镜店寻求验光师的帮助，并配了一副兼具矫正近视和老花功能的渐进镜片（progressive lens）眼镜。

“验光师为我做视力检查并让我试戴老花镜片时，我的眼睛一直以来的吃力感瞬间缓解。原来，我的眼睛一直都在承受很大的压力。 ”

陈宝仪在验光师的建议下，配了一副兼具矫正近视和老花功能的渐进镜片眼镜，缓解了老花眼对生活带来的困扰。（梁麒麟摄）

疫情后老花眼病例增加 年轻化趋势明显

本地的老花眼病例在冠病疫情后逐渐增加，还出现年轻化的趋势。依视路陆逊梯卡亚太公司（EssilorLuxottica Asia Pacific）旗下的眼镜商Spectacle Hut，自2019年以来服务的老花眼客户，每年增加约10%。

Spectacle Hut资深验光师陈文贤受访时说，疫情迫使许多人待在室内，人们花更多时间看屏幕，许多30来岁的人开始出现早期老花眼的症状。

“有些人可能还未意识到这就是老花眼，只是认为自己感到疲劳，休息一下就好了，所以很多人并没有即时寻求专业帮助，只有当他们的老花眼恶化，影响到日常生活时，才会开始寻找解决方案。”

国大医院医生：年轻人老花眼增多与意识提高及屈光手术有关

根据国立大学医院眼科顾问医生陈子悠的观察，出现老花症状的病患人数呈上升趋势，但老花眼并不是医院常规的检测项目，所以目前并没有数据反映这个趋势。

他说，更多年轻人诊断出患上老花眼，也可能是因为人们对老花眼的意识有所提高。除了更多人因屏幕时间增加而开始注意到中距离老花眼症状，另一个因素是做过眼部屈光手术（LASIK）矫正视力的人，可能会更早发现自己需要戴老花眼镜。

莱佛士眼科医疗中心眼科顾问陈俊淮医生指出，老花眼是一种眼睛老化的自然现象，一般在40岁左右开始出现，并在50岁至60岁期间恶化。30岁左右就有老花眼也是有可能的。

他说：“我们的现代生活方式非常依赖近距离工作，如使用手机和笔记本电脑。 因此，老花眼会影响我们的生活质量和工作效率。”

虽然延误或错过老花眼治疗，不会导致永久性视力丧失，但适当控制老花眼有助于提高生活质量和工作效率。

陈子悠指出，普遍治疗老花眼的方法是配戴老花眼镜或渐进镜片眼镜。一些较新的治疗方案包括滴药性眼药水和做屈光手术。

他说：“重要的是了解并缓解老花眼的症状，以获得最佳的工作效率和舒适度。在适当的情况下，某些治疗老花眼的方法，可以让患者摆脱眼镜的束缚，享受更多的生活便利。”