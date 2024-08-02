青年将艺术带入长者生活 让作品别具意义

“很多人认为疗养院是老人住的地方，或者像医院一样。但实际上，伯大尼疗养院最年轻的住户才21岁，主要为需要日常生活照料、家人却无法照顾的人提供服务。我们希望通过这件作品，打破这种刻板印象。”

来自德惠中学的陈巧玲（15岁）和其他三名同学与卫理福利服务合作，为位于蔡厝港的伯大尼疗养院设计壁画《爱与关怀的绿洲》。她们的作品也在新加坡青年节美术展上展出。

上月举行的新加坡青年节美术展，在国家美术馆出来自超过115所中学和初级学院1800多名学生的450多件作品。此次艺术展以“艺术家与合作”为主题，鼓励学生参与各种合作，包括跨学校合作、与社区伙伴和本地艺术家合作，创作出富有创意和意义的作品。

作品的另外一名创作者阿吉拉（Nur Aqila Bte Mohammad Airie，15岁）受访时，分享了她们的创作过程。她说：“从构思到完成作品，我们花了大约四个月的时间。这过程中我学到了很多，尤其是时间管理，因为我们需要平衡课业和完成这个作品。虽然我们几次都想放弃，但幸运的是我们都坚持了下来。”

与长者共同创作3D纸模作品 学生：过程非常愉快

美以美女子中学则与触爱社会服务（TOUCH Community Service）合作，邀请活跃乐龄中心的八名乐龄人士到学校与中一学生一起上美术课，并共同创作3D纸模作品《校园里的隔代空间》。

来自美以美女子中学的符惠雯（12岁）受访时分享了合作过程，她说，一开始担心和年长者会有代沟或没有共同话题，但很快发现他们都很健谈且乐于分享，整个合作过程非常愉快。

问及作品要传达的信息，她说：“我们想提醒大家，即使在忙碌的生活中，也要抽时间休息或与家人朋友互动。我们的作品旨在创建一个安全的对话空间，让不同年龄层的人们分享各自的想法。”

作品的另一名创作者蔡恩婷（13岁）鼓励下一届参展的学生要勇于表达自己。她说，艺术没有对错之分，建议大家大胆地将想法融入艺术品，让作品变得独特且意义非凡。