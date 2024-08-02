登加巴士转换站推介仪式 以全面防卫为主题展示壁画

最近启用的登加巴士转换站以全面防卫为主题，新设130米长的走道，展示象征全面防卫六大支柱的壁画。

配合全面防卫40周年，加上登加新镇有部分曾经是军训场地，经营登加巴士转换站的业者易塔通将此历史特色融入转换站，设置走道展示与全面防卫信息相关的壁画。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，与20名登加居民在登加巴士转换站上星期天（7月28日）举行的开幕活动上，共同为反映社会防卫的壁画补上最后一笔。

居民蔡俊雄（39岁）认为，这幅壁画非常应景，大家合作完成，同心协力，体现社区的凝聚力。

象征三方合作的劳资政花园同日开幕

随着新巴士转换站的启用，设在转换站内的劳资政花园（Tripartite Garden）当天也在大家的见证下开幕。花园的核心雕塑由易塔通新加坡总裁卓文生设计，由巴士引擎和多个齿轮组成，象征着劳资政三方紧密合作，以确保巴士车长福利。许连碹、陆路交通管理局局长黄南、全国交通工友联合会执行秘书杨益财，以及卓文生联合在花园种下三棵树。

杨益财过后在脸书贴文说：“这是公共巴士转换站首次有这样的一个劳资政花园，象征工会、公司和政府机构之间的强大合作与信任。”

他也为巴士转换站顺利启用感到欣慰，并指出运作新的巴士转换站并不容易，巴士车长和乘客都需要熟悉转换站的设计和新的巴士路线。

992号巴士晚高峰增加16趟服务

许连碹宣布，即日起，992号巴士在晚高峰时段（傍晚6时到晚上10时）的供应会增加16趟来回服务，缩短乘客等待时间。

尽管新增巴士路线和趟次为居民带来便利，但一些居民还是希望当局能尽快推出快速直达各大地铁站的巴士，以缩短上班通勤时间。曾雪明（31岁）说，她的通勤时间长达一个半小时，其中，巴士在邻里车站停靠就占用了大部分时间。