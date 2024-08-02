20人获颁陈嘉庚基金会终生学习奖学金

37岁重返学校读书，只为给四个儿女更好的生活，朱勇鸣熬过两年半工半读的苦日子，顺利提升自身技能，在保安行业中保持竞争力。他如今获得陈嘉庚终生学习奖学金，继续修读工读专业文凭。

在职场奋斗18年后，从事保安工作的朱勇鸣（42岁）深感工作能力赶不上时代发展。

“信息技术正在渗透每个行业，包括保安行业。为了以后的职业发展，我决定回到学校。”

报名修读国家工教局证书（Nitec）保安科技课程时，他已经37岁。为了养家糊口，朱勇鸣在学习之余，周末还得兼职当保安。

时隔多年重新当学生，朱勇鸣感叹道：“一开始真的很难，周围的同学都比我年轻，学习能力还很强。”

为肯定朱勇鸣的学习精神，陈嘉庚基金会颁给他价值6000元的陈嘉庚终生学习奖学金，支持他继续修读保安系统工程的工读专业文凭（Work-Study Diploma）。

穆仁理：政府提供多途径助学生发挥潜力 技能创前程为关键支柱

律政部兼交通部政务部长穆仁理出席星期三（7月31日）举办的陈嘉庚基金会奖学金颁奖仪式。

穆仁理致辞时说，当今世界瞬息万变，未来所需的技能不一定与人们在学校里学到的知识相关，人们因此需要与时俱进，学无止境。

他说，政府已经提供不少途径让每个学生充分发挥潜力，当中技能创前程是关键的支柱，让国人重新掌握或提升技能。

穆仁理提到，今年的财政预算案也推出工艺教育学院升学奖，为进修专业文凭课程的毕业生提供更多援助。

另一名终生学习奖学金得主是22岁的梁伟妮。从小父母离异，在祖母照料下长大的她，17岁那年为补贴家用而辍学。工作两年后，她最终选择重返校园，今年以优异成绩从工教院毕业，但遗憾的是，祖母已病逝。

她受访时哽咽说道：“奶奶对我的期望就是完成学业，我想她如果能看到今天的我，一定会为我感到开心。”

终生学习奖学金比去年多10名获奖者 预计明年继续颁发

陈嘉庚基金会去年推出终生学习奖学金，今年吸引了961人申请，共有20人获得奖学金，比去年多出10人。该奖学金旨在支持工艺教育学院的毕业生，继续在工教院或理工学院深造。

为促进国人活到老学到老的精神，陈嘉庚基金会预计明年继续颁发20份终生学习奖学金。

颁奖仪式当天也为12名高等学府毕业生颁发研究生奖学金，资助他们在本地或海外大学攻读硕士或博士学位，每份奖学金价值1万2000元，不附带任何条件。