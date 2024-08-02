车厢更舒适监测系统更完善 武吉班让轻轨首两列第三代列车启用

武吉班让轻轨系统首两列第三代列车星期四（8月1日）投入运作，以逐步取代服务超过20年的第一代列车，为乘客带来更顺畅舒适的乘车体验。

这两列全新的列车由法国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）制造，今年2月运抵我国。另两列列车7月抵达新加坡，正在进行测试。

到了明年底，其他15列第三代列车将运抵新加坡，让武吉班让轻轨系统能在2026年完成翻新。

所有19列第三代列车（图后方）到了明年底将全数抵达新加坡，以取代第一代列车（前方）。部分第一代列车服务乘客超过20年。（关俊威摄）

交通部长兼财政部第二部长徐芳达受访时说，他们有信心随着列车和系统逐步更新和改善，轻轨系统也会更可靠。

他提到，截至今年6月的一年里，武吉班让轻轨系统每行驶20万4000公里发生一起超过五分钟的延误，情况相比去年4月至今年3月的17万3000公里有所改善，但仍落后于2023年全年的24万8000公里。

液晶显示器展示动态彩色路线 更易辨认所在车站

根据陆路交通管理局星期四发布的文告，新款列车配有液晶显示器，可展示动态彩色的路线，协助乘客更好地辨认所在车站和列车路线。

第三代列车配有液晶显示器，更清楚地展示路线和车站信息。相比之下，记者乘坐的第一代和第二代列车只印上整个轻轨系统的静态路线图，车门上方的LED屏幕则有文字告知乘客所抵达和前往的车站。（关俊威摄）

列车还安装了更明亮节能的LED灯光，以及冷却能力更强的空调系统，让冷气均匀地分布于整个车厢。

为了更好地监控列车和轨道的功能与性能，及早进行必要维护工作，新列车配有可监测车门、刹车器和空调等关键系统健康状况的新系统。两列新列车也装上传感器，以便行驶在轨道时，实时监测电轨，更早发现和修复缺陷。

武吉班让轻轨系统1999年通车，由SMRT经营。陆交局2018年宣布发出总值3亿4400多万元的合同，为这个轻轨系统进行大翻新。

翻新工程除了更换第一代列车，还会对2015年启用的13列第二代列车、信号系统和供电系统进行升级，改善可靠度。

到了明年中，第二代一半的列车将完成翻新，重新服务乘客。目前已有四列列车升级后投入运作，包括采用新信号系统和闭路电视，其余九列将在未来几个月陆续进行升级与测试。

最初定于今年完成的翻新工程，受冠病疫情影响延迟两年竣工。这些新列车在中国制造，疫情期间封城及供应链受阻导致进度放缓，工程也面对人力短缺问题。

武吉班让轻轨系统持续运行，意味着翻新和维护工作都得在轻轨列车停运后有限的工程时段进行。为此，陆交局和SMRT采取了安全措施，确保这些活动不会相互干扰。

配合翻新工程，武吉班让轻轨列车2019年起在非繁忙时段和周末单向运行，今年陆续恢复周末部分时段的双向运行服务。陆交局说，双向运行服务将随着翻新工程进展进一步恢复。

乘客：新列车更凉爽美观 心情倍感愉悦

在星期四的炎炎夏日下，许多受访乘客一踏入列车就先感受到凉爽的冷气，乘车体验更加舒适，也有人指出新列车不会像第一代列车那样发出异响。

泽拉邦居民忠丽玲（46岁，咖啡店助手）说，她在一些旧列车上感觉不到冷气，新列车则明显凉爽、宽敞和美观。

不过，忠丽玲认为，轻轨列车更重要的是方便乘客。她期待列车全面恢复双向运行服务，为她节省每趟车程10多分钟的时间，以及减少延误次数。

退休者黄友华（78岁）则认为，乘坐更明亮的列车使她心情倍感愉悦，新添的液晶显示器除了提供有用信息，整体也感觉更高科技和现代化。“很幸运正好坐上第一趟新列车。”

副总理兼贸工部长颜金勇（中）星期四乘坐新列车从武吉班让轻轨列车车厂前往蔡厝港轻轨列车站。与他同行的有武吉班让区议员连荣华（前排左，顺时针方向）、蔡厝港集选区议员黄文鸿、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉、交通部常任秘书卢毅成、外交部长维文医生、律政部兼交通部政务部长穆仁理、SMRT主席佘文民、交通部长兼财政部第二部长徐芳达，以及法国驻新加坡大使曾明怡（蓝衣，被遮挡）。（关俊威摄）

副总理兼贸工部长颜金勇与徐芳达、外交部长维文医生、律政部兼交通部政务部长穆仁理，连同其他议员，一起乘坐新列车从武吉班让轻轨列车车厂出发，前往蔡厝港轻轨列车站。颜金勇和维文分别是蔡厝港集选区和荷兰—武吉知马集选区议员。