本地八成社服组织落实义工管理框架 定期当义工人数与服务总时数增加

本地已有近八成的社会服务组织落实了义工管理框架，定期做义工的人因此增加了15％。

国家福利理事会星期四（8月1日）发布2023年社会服务领域义工管理调查报告，这次共有212个社会服务组织受访。2021年的调查有217个社服组织受访。

最新的调查结果显示，与2021年的首次调查相比，如今社服组织有76%落实了义工管理框架，促使去年定期做义工的人数增加了15%，义工总数和服务总时数也都分别增加了两成。义工管理框架侧重于招募、吸引和留住义工，以及通过有系统的方式来管理义工团队。

过去10年来，国家福利理事会致力于帮助社服组织建立义工管理能力，包括推出义工发展指南，以及为有关组织提供资助以聘请义工经理。

69%受访社服组织聘用专职义工经理

调查发现，69%的受访社服组织聘用了专职义工经理，高于2021年的58%；另有55%推行了义工管理制度，增加了11个百分点。

福利理事会同日也发文告说，有了专职义工经理，社服组织可以采取更具战略性和更长远的办法来培养义工，例如培养义工领袖，让他们在组织中发挥更大的作用，从而获取更好的服务效果。

“这些社会服务组织，尤其是设有义工管理委员会的组织，在义工管理方面取得更大的成效，包括争取有更多人定期做义工。”

在SHINE青少年儿童服务中心负责义工管理事务的孙斯淇（38岁）接受《联合早报》访问时说，中心在强化版义工管理资助计划下聘请义工经理后，属下义工人数、定期做义工者和服务时数都有增加。

这个主要为弱势儿童和青少年服务的慈善组织，估计每年帮助约6000人。从2021年至2023年间，中心的义工从400人增至超过960人；定期义工也增加了逾两倍，从150人增至480人；义工服务时数增幅则为32％。

孙斯淇说：“我们在四年前聘请了第一位专职义工经理，这有助于我们更宏观地看问题，以及帮助我们处理更多有关管理的战略性工作。”

他认为，落实全面的义工管理框架和制度后，在推行有关义工的倡议时更具一致性，有助于改善义工体验，从而留住更多义工。

“有了这些制度和流程，我们能够招募和接触更多合适的义工。此外，我们制定了筛选义工的程序，并为义工提供相关培训和督导，服务素质也因此变得更好。我们也要确保义工和受益者之间具有良好的匹配度。”

拥有专职义工经理 社服组织义工人数更多

调查也显示，在拥有专职义工经理的社服组织中，义工总数的中位数是355人，而没有义工经理的是101人，前者比后者多了逾两倍。

此外，那些拥有专职义工经理、采纳义工管理框架和义工管理制度的社服组织，也比没有这么做的组织，在义工总数、定期义工人数和服务时数方面有着明显的优势。

国家福利理事会执行理事长陈丽珊说，希望这些调查结果能够鼓励更多社服组织加强它们的义工管理，从而提升服务。