消协：本地与娱乐行业相关投诉激增 比去年同期多五倍

本地承办的演唱会和活动越来越多，针对娱乐行业的相关投诉随之呈增加趋势。今年上半年，新加坡消费者协会接到670起和娱乐行业相关的投诉，比去年同期多了五倍，其中近75％和新加坡天灯节活动有关。

消协星期四（8月1日）公布了今年1月至6月所接获投诉的数据。在这半年，消协共接到7721起投诉，比去年同期的7316起多了约5.54％，这主要是因为针对娱乐行业的投诉激增了。

在7221起投诉中，针对汽车行业的投诉最多，共682起，比去年同期的629起多了53起（8.42％）。大部分的投诉涉及共享车辆、租赁车和二手车。

娱乐行业相关的投诉数量排第二，共670起，占总数约8.68％。在去年首六个月，与娱乐行业相关的投诉只有105起，占总数约1.44％。

消协指出，今年上半年与娱乐行业相关的投诉中，近75％针对的是新加坡天灯节活动的主办方Asian Couture and Boutique。

原定今年2月21日在圣淘沙举行的新加坡天灯节，因主办方未遵守多项防火安全准则，导致活动临时生变，用LED“蜡烛灯”取代蜡烛，引发公众要求退款，但遭主办方拒绝。消协介入后，协助公众取得全额退款，总计2万零450元。

导致娱乐行业相关投诉激增的其他情况，包括消费者被演唱会门票转售者占便宜，大幅抬高票价。此外，在这些投诉中，4％消费者称他们到场后才发现门票无效。

消协积极研究其他地区 如何处理黄牛票等问题

消协会长杨益财说，消协对娱乐相关投诉增加深表关注。新加坡力求成为区域首屈一指的活动和演唱会中心之际，消协预计这方面的投诉会进一步增加。消协正积极研究其他地区如何处理黄牛票等涉及活动和演唱会的问题。

“活动和演唱会领域的不公平交易手段，可能造成大批消费者受影响，就像今年2月的天灯活动一样。”

今年上半年，消费者因预付款项而蒙受的损失达约124万6500元，是去年同期的4.12倍。

同样，当中涉及娱乐行业的投诉最多，共448起，损失金额总计7万3200元。若按消费者损失金额多少来看，涉及婚礼行业的数额最高，达26万7500元；主要因为婚礼服务业者Love Nest和旗下子公司突然关闭所致。

与餐饮业相关的预付款损失约4万7500元，主要和餐饮供应商Sakura Buffet及相关的多层食格（tingkat）送餐公司突然倒闭有关。

杨益财说，消协对预付款损失金额大增表示关注。消协将扩大保证标志（CaseTrust）计划的预付款项保护功能，以便更好地保障消费者的利益。“我也希望政府通过立法，对付那些收取大笔预付款的高风险业者。”

上半年电子商务行业投诉 比去年同期多53.3％

此外，今年上半年针对电子商务行业的投诉共2611起，比去年同期的1703起多了53.3％。这主要涉及在线上购买活动和演唱会门票。这些对线上交易的投诉约21％和娱乐行业有关，10％关于多层食格送餐公司。

杨益财鼓励消费者，在线上购物时，选用参加电子商务保证标志鉴定计划（e-CaseTrust）的商家，以求安心。目前已有七家电子零售商经过评估而获得认证，消协希望今年内，获认证的商家可增至15个。