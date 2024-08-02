去年欠薪投诉增加 劳资政介入追回1400万元工资

去年我国经济增长放缓，雇员对雇主的就业投诉比率随之上升，每1000人中有2.53人。全年近9400起投诉中，超过85％与拖欠薪金有关。在劳资政介入后，成功为遭欠薪者追讨回1400万元的款项。

在8000多起有关欠薪的投诉中，有94％的人取回全部应得薪金；4％的人通过不同管道，如保证金、主要承包商、短期救助基金、外籍劳工援助基金等，取回部分工资。剩余2％的投诉者一无所获，他们多数是较高收入者。

人力部和劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）星期五（8月2日）发布《2023年雇佣标准报告》。数据显示，去年当局共接获9397起涉及就业索偿和上诉的投报，其中，8125起是投诉雇主拖欠基薪、加班费等，比前年的6123起，显著增加逾三成。

本地雇员和外籍雇员的整体投诉，占比分别是46％和54％。报告指出，有更多来自建筑业的外籍雇员投诉遭雇主欠薪，特别是一些面临倒闭、有财务困难或正在进行清盘的建筑公司，面对员工集体索赔，进而导致整体投诉数据上升。

和本地雇员比较，外籍雇员遭欠薪的比率较高，每1000人中有3.91人。他们遭欠薪的时长中位数为两个月，本地雇员则是一个月。在TADM的协助下，九成追讨欠薪的案例，能在两个月内解决。

对于无法全额偿还欠薪的雇主，人力部会冻结他们申请和更新外籍雇员工作证件的资格。在所有涉及欠薪的投诉中，只有不到1％的案件，是雇主有能力却故意不支付款项。这类雇主因涉嫌违反雇佣法令，被人力部调查。

新加坡全国雇主联合会在脸书贴文，指乐见绝大部分雇主都很尽责。雇联说，虽然整体就业投诉，从2022年的每1000人中有1.97人，增至去年的2.53人，但仍低于2019年冠病疫情前的3.04人。

我国经济去年全年增长1.1％，低于2022年的3.8%。雇联指在更具挑战的经济环境下，绝大多数拖欠工资的雇主是真的面对财务困难，只有极少数是蓄意欠薪。

1194起投诉指雇主不当解雇

指雇主不当解雇的投诉有1194起， 比率从2022年的每1000人中有0.26人，稍增至去年的0.32人。在这类投诉中，七成案例可通过TADM解决，剩余三成交由雇佣纠纷索偿庭裁决。

在已解决的投诉中，56％的雇主已履行法定义务，剩余44％则采取某种形式的和解，例如支付善意款项、允许员工辞职、发服务证明等。

涉及不当解雇的雇主，去年所赔偿的数额达172万元。

全国职工总会助理秘书长郑德源鼓励所有雇主履行职责公平对待雇员。雇员也应该了解自身的权益，在有问题时及时寻求帮助。

雇联则建议雇主，应设立一套健全的内部申诉处理程序，以解决任何雇佣纠纷，这也有助于他们更好地为即将来临的职场公平立法做好准备。