本地最大规模炼油厂偷油案 两蚬壳前职员被判监26年半和23年半

本地历来最大规模的炼油厂偷油案又有两名关键人物被治罪。都是蚬壳东方石油公司前职员的被告承认从失信勾当中赚取超过230万元，两人分别被判坐牢26年半和23年半。

被告穆扎法（Muzaffar Ali Khan，42岁）与许俊伟（40岁）案发时，都在蚬壳东方石油公司（Shell Eastern Petroleum）负责监督岸上装卸的工作。他们于星期五（8月2日）在高庭接受判刑，穆扎法被判监26年半，许俊伟则须坐牢23年半。

艾迪阿都拉法官下判时指出，法庭须确保在本案中所判予的刑罚能起充分阻遏作用，以维护新加坡经商与投资的声誉，这些经济活动包括燃油供应。法官认为，若人们对我国商业活动的信心受这类大规模盗走货物与钱财的罪案影响，后果将很严重。

长达11年 失信燃油价值超过1亿

这起炼油厂偷油案发生于2007年至2018年，犯罪分子所失信的燃油价值超过1亿2773万元，属本地历来最大规模。

带头犯案的主谋祖安迪（Juandi Pungot）已在2022年被判坐牢29年，另一名涉案的关键人物拉迪夫（Abdul Latif Ibrahim）的案件仍在审理中。他们也是蚬壳的前职员。另有六名涉案的蚬壳前职员已经被治罪。

这次认罪和被判刑的穆扎法与许俊伟分别面对31项和21项控状，当中包括监守自盗和转移犯罪所得款项的罪行。穆扎法与许俊伟分别取得至少130万元和100万元的犯罪所得款项，并且把赃款用来购买名表、名车和在海外置产等。

根据案情，穆扎法与许俊伟都在2004年加入蚬壳当技术人员，过后逐步升迁至驻岸装卸人员，月入为6000元。

2007年至隔年初，祖安迪先后找上拉迪夫与穆扎法，开始串谋偷公司燃油。他们三人也陆续拉拢其他职员包括许俊伟参与盗油勾当。

多环节勾当犯案 公海脱售失信燃油

犯案期间，被告等人与其他同伙分工负责不同环节，包括接洽海外油槽船的人员、偷油时操作控盘或支开管工，以及到公海脱售失信的燃油等。他们也故意调整测量表，以免有人察觉燃油量有异，同时也调整闭路电视摄像镜头的角度，避免非法活动被拍下。

被告等人每月平均偷两次油，再以低于市价的价格出售燃油，所得款项与所有同伙共享。蚬壳过后发现无故损失大量燃油，于2017年8月报警，进而揭发这起大规模盗油案。

控方指穆扎法是主谋祖安迪最早拉拢的同伙之一，与祖安迪等人一起部署犯罪勾当。许俊伟则是后来加入犯罪团伙，并且由穆扎法与祖安迪教他如何接触海外油槽船船长，以及与对方安排执行盗油计谋。

控方认为，穆扎法、许俊伟与同伙们所犯下的罪行非常严重，部署精密的团伙犯罪活动延续多年，并且打击了新加坡作为商业枢纽的声誉，这些都是本案的量刑考虑因素。（人名译音）