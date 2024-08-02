美术老师为护母 与阿叔争吵互殴

不满母亲要进入医院电梯时被阿叔要求让开，男子和阿叔发生肢体冲突，过程中男子母亲跌倒，让他激怒再继续找阿叔算账打架，结果阿叔还拿手机一直拍男子，最后两人被控上法庭。

被告穆罕默德·阿什拉夫（38岁）星期四（8月1日）承认一项滋事打架的控状，被判罚款2500元。

根据案情，事故发生在去年11月23日晚上8时左右，地点在樟宜综合医院一楼。被告是一名美术老师，与被告起冲突的是53岁阿叔梁英豪，他当时是一名技术顾问。

事发时，被告的父亲住院，被告与家人因此到医院探访，并在一楼等电梯。电梯门打开时，在电梯里的阿叔欲走出去，但被告母亲正好要走进电梯，结果阿叔比了个手势，也开口叫她让开。

被告觉得阿叔对母亲不礼貌，两人为此吵了起来还互飙脏话。阿叔出拳打了被告下巴，被告则把手上的食物丢在阿叔脸上。

争执过程中，被告母亲在电梯里跌倒。后来电梯门关上，阿叔与家人站在电梯外，被告一行人在电梯内，闹剧才暂告一段落。

不过，被告看到年迈母亲跌倒，心疼妈妈差点受伤，一气之下决定到医院一楼找阿叔。

阿叔看到被告走向自己，便向他比了个手势。被告被激怒后冲上前，抓了阿叔上衣还踢了他腹部。阿叔则攻击被告的脸。在场公众连忙上前制止两人。

阿叔趁机报警，然后拿出手机一直对着被告拍摄。庭上播放阿叔所拍摄的视频，根据视频，阿叔儿子在旁再三相劝，叫他关掉手机别再拍，但他不理。阿叔同一天在医院看诊，他的颈部有擦伤痕迹，上衣也被扯破。（人名音译）

完整报道，请翻阅2024年8月2日的《新明日报》。