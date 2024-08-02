霸王茶姬新店开幕 以茶会友召唤人龙

阔别八个月，中国霸王茶姬（Chagee）以新面貌重新回归新加坡餐饮市场，星期五（8月2日）于乌节门（orchardgateway）开业。店内面积超过2500平方英尺，走“茶吧”概念路线，食客可坐着享用茶饮，品尝配合新加坡新店开张、首次售卖的蛋糕。开幕仪式现场吸引约500名公众到场。

成立于2017年的霸王茶姬，2019年曾在新加坡与本地合作伙伴开设约10家店面。双方在2023年底结束合作关系，2024年8月，霸王茶姬以直营方式重返新加坡市场，一口气开设三家店面。

食客卓艾维（左四）之前参加品牌线上活动，赢取参加霸王茶姬新店开张剪彩仪式的机会，她与艺人容启航（左三）、品牌店长，以及茶艺师们一起剪彩。（龙国雄摄）

另外两家位于来福士城（Raffles City）和狮城大厦（Plaza Singapura）的店面将于8月陆续正式开业，同样走茶吧设计路线。

品牌东南亚媒体公关经理萧伟良说：“在舒适的环境中，人们可以好好享用一杯茶，配蛋糕慢慢享用，这是品牌以茶会友的概念。蛋糕口味有本地风味，如桂花班兰口味蛋糕。”

原叶鲜奶茶系列是霸王茶姬招牌之一，乌节门新店开幕当天让现场食客试喝。（龙国雄摄）

霸王茶姬标榜为新中式国风茶饮品牌，不含香精、奶精和反式脂肪酸。原叶鲜奶茶、极萃茶拿铁等茶饮系列都受欢迎。目前在中国和海外共有超过4500家店面，接下来将会陆续开拓东南亚市场。

其中一名食客卓艾维（23岁，学生）较早前参加品牌线上活动，赢取参加剪彩仪式的机会。她说：“我之前到中国旅游时品尝后就很喜欢，几乎每周都会到马来西亚买霸王茶姬饮料。霸王茶姬在新加坡开业，很兴奋，喜欢茶饮的味道不会太甜。品牌对细节讲究，比如吸管设计特别细，我觉得可以更好地品味茶的味道。”

到开幕现场的艺人嘉宾包括容启航、李国煌，还有新加坡足球队门将哈山·桑尼等。

配合新店开张有促销活动。从即日起至8月4日，凡购买大杯原叶鲜奶茶，就有机会参加“撕杯赢奖”活动，奖品包括品牌的独家鱼尾狮图案胸针、托特包、礼券等。另外，从即日起到8月8日，也有买一送一等其他促销。