吊牌律师多次闹事伤人 判监14周罚款5500元

吊牌律师拉维在律所内朝律师助理扔香水瓶和遥控器，还在地铁站大声嚷嚷、掌掴地铁职员，也在兴都庙和多家店铺闹事，推搡他人，被判入狱14周，以及罚款5500元。

现年55岁的拉维（M. Ravi）共面对19项包括蓄意伤人、抵触防止骚扰法令、造成公共滋扰等控状，他早前承认其中九项，余项交由法官星期五（8月2日）下判时纳入考量。除了监禁和罚款，拉维也被令赔偿受害人30元。

法官下判时说，拉维在2021年至2023年期间犯案，涉及10名受害者，其中六人还因此受伤。拉维还曾因类似罪行被判接受强制治疗，尽管他有改过自新的机会却数次不遵守治疗。拉维必须明白这不仅会影响到自身，无辜和不知情的公众，还可能得承受他的行为所带来的后果。

律所庙宇地铁站 不分场合乱发飙

根据案情，2021年11月22日早上，由于一名律师助理没有打印拉维要的文件，拉维在律所内朝助理扔香水瓶，击中后者的胫骨。

拉维还抓住助理的衬衫、用手推对方的胸部，并用双手勒对方的脖子约三秒钟，导致对方感到呼吸困难。当助理说他早前曾请另一名同事准备文件后，拉维冲到那名同事的办公桌，朝他扔遥控器，击中了对方的手腕。

2023年7月9日，拉维在马里安曼兴都庙（Sri Mariamman Temple）时，推开在他前方的信徒，把香灰抹在脸上，接着把祭品扔在地上。拉维还拦住想要去取祭品补上的祭司，质问对方是否要报警，推搡祭司不让他离开。

拉维也在庙内大声嚷嚷，对其他信徒造成困扰，兴都庙的秘书和志愿者要求拉维停止大吵大闹，岂料拉维开始飙粗口，最后被带出兴都庙。

另外，拉维于同年7月12日在杨厝港地铁站失控嚷嚷，数名公众因此报警。警员抵达后，拉维同意离开地铁站，但警员尚未离开现场，拉维便激动地与地铁站人员交谈，随后掌掴对方的脸，并无视警员的警告继续大声喊叫，最终被捕。

2022年1月22日至2023年9月15日期间，拉维也在不同店铺和餐馆闹事。

患有躁郁症却不遵守治疗 害人害己

控方指出，拉维并非初犯，曾因扰乱公共秩序和伤害他人被判罚款和接受强制治疗。他清楚自身患有躁郁症却不遵守治疗，还重蹈覆辙。

拉维不能再把病情当做挡箭牌，刑罚必须让他明白其行为不可接受，因此建议法官判他坐牢18周至24周，以及罚款3000元。

来自Eugene Thuraisingam LLP的律师代表拉维求情时说，无论拉维是否接受治疗，躁郁症会伴随他一生，出现复发的情况，而他的躁郁症也与所犯下的罪行有关联，不能仅因为他不遵守治疗，就忽视他的病情做为求情的因素。

因此，律师恳请法官判拉维不超过七周监禁，以及5400元至5500元的罚款。