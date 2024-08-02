掌掴踹踢腰带抽让法官“看不下” 狠母虐六岁儿判监13个月

不满六岁儿子顽皮，母亲勒令他倒立，还用腰带抽他、掌掴和踢他。儿子哀叫求饶，这个母亲不停手，继续施暴，全程长达11分钟。

这名女子之后带儿子去警局，将孩子的伤势嫁祸于当时的男友。现年33岁的被告因所犯下的罪行被判坐牢13个月。

案情显示，被告四年前犯案时和当时的男友同居，同住的除了受害男童，还有男童同母异父的兄弟姐妹以及被告男友的孩子等。

2020年5月11日中午时分，被告和受害男童等几个孩子在家中卧室里。被告不满男童顽皮，于是罚他倒立，可是男童做不到，被告便捡起一条腰带抽他，还掌掴和踹踢。

男童痛得大哭，不断求饶。被告一度停下，过后继续施暴，用腰带和带扣抽打孩子全身，包括脸部，超过100下。被告的恶行被家中电眼拍下，全程长达11分钟。

男童全身逾50处瘀伤擦伤 被告谎称是男友暴打所致

庭上透露，被告隔天带着遍体鳞伤的儿子到警局报案，谎称是男友暴打所致。男童当时被发现身上有超过50个瘀伤和擦伤，脸上也有抓伤。

庭上并未透露被告为何要诬赖男友。根据法庭文件，被告事后被诊断患有适应障碍和情绪低落，但医生认为，她的病情与罪行毫无关联。

被告承认一项抵触儿童与青少年法令的罪名；法官将另一项向公务员提供假信息的罪名纳入考量后，星期五（8月2日）在国家法院作出判决。

为了保护受害男童，法官下令媒体不得报道任何可能泄露男童身份的资料，包括被告的姓名。

被告星期五在庭上求情时称，她感到后悔，承诺不会再犯。她还说如今想念儿子，希望能有机会当一个更好的母亲，恳求法官轻判。

法官下判时形容虐儿的视频“让人看不下”，并指出，被告对一个六岁小孩施暴，滥用权威，也违背孩子对她的信任，但考虑到她已后悔等因素，最终判她坐牢13个月。