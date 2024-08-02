替朋友开公司却被用来转移赃款 少年判入改造所

替朋友设立公司以为能够赚取两三万元利润，还将Singpass户头交给对方使用，结果公司的银行户头被用来转移近200万元赃款，少年还因欠债充当大耳窿跑腿上门贴纸条，被判入青年改造所至少12个月。

被告阿里（20岁，Ali s/o Kuthubudeen）共面对15项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、公司法令、借贷人法令和滥用电脑法令等控状。他早前承认其中四项，余项交由法官星期五（8月2日）下判时纳入考量。

案情显示，被告在新加坡少男辅育所结交一名朋友黄德林（译音）。黄德林声称因为已拥有公司，名下无法再注册公司为由，让被告帮他设立一家手表公司，并承诺给被告两三万元的利润。

被告见黄德林全身上下穿戴名牌，听信后者的说辞，以为公司注册在自己名下可获得更高的利润分成。

把身份证副本Singpass等个人信息交给友人

2022年1月，被告注册一家名为Deen’s Watches的公司，由黄德林支付注册费用。被告把身份证副本和Singpass户头等个人信息交给黄德林，以及一名叫“吉布森”的男子。黄德林和吉布森随后用被告的个人资料，开设两个银行户头。

被告以为他的职责只是以自己的名义开设银行户头，公司的业务和户头都不在他的掌控中。被告称，他曾询问黄德林公司近况，但被后者无视，便没有进一步追问。

2022年4月27日，公司户头接收到多笔总额约为149万9346美元（约199万9055新元）的汇款。警方当时正在调查一起骗案，有骗子假冒一家公司指示银行把400万美元（约533万3140新元）转到另一家公司的银行户头。

警方在追查赃款时发现，400万美元当中有250万美元被转账到中国的银行户头，其余款项则通过被告公司的银行户头，转移到中国的其他户头。

另外，被告在2022年6月向大耳窿借钱，因无法及时还款遭受大耳窿骚扰。为了还清债务，被告答应充当大耳窿跑腿，到其他欠债人住家贴字条和拍照。