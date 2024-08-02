分别为钱和探访证假结婚 本地男越南女锒铛入狱

欠债为赚8000元快钱，狮城男子在友人安排下与越南女子假结婚，还提供假资料给移民与关卡局，为女方申请探访准证。两人的罪行被揭发后，双双入狱抵罪。

涉案的本地男子陈国宏（24岁）和越南籍女子钟莎莲（27岁）分别面对17项和七项抵触移民法令的控状。两人于星期四（8月1日）分别承认四项和两项控状，法官将余项纳入考量后，判陈国宏坐牢六个月又15周，钟莎莲则判监六个月又八周。

案情显示，2022年8月，陈国宏的朋友杰森向他推荐一个赚快钱的方法，要他与越南女子钟莎莲假结婚，替对方申请准证留在新加坡，便可获得酬劳。

杰森称，陈国宏可在假结婚当天获得2000元，为女方申请到短期或长期探访证后，可分别获得至少500元或6000元。

庭上透露，钟莎莲持有工作准证，2022年7月至12月在新加坡当表演艺人，因工作结识前同事的男友杰森。当工作准证快过期时，她找上杰森帮忙，同意支付1万5000元让后者为自己安排假结婚。

对此，杰森找上陈国宏帮忙。由于陈国宏当时欠债2000元，债务缠身的他于是接受杰森的提议。

两人为以假乱真 选择在滨海湾金沙酒店举行“婚礼”

钟莎莲过后要求与陈国宏见面，让两人熟知彼此，以应付当局可能的提问。在杰森的安排下，陈国宏与钟莎莲在2023年1月领取结婚证和举办婚礼。为了以假乱真，两人还选择在滨海湾金沙酒店举行“婚礼”。

“婚礼”后，陈国宏从杰森处收取2000元酬劳，但婚后没有与钟莎莲同居。

根据法庭文件，2023年2月至2024年5月，陈国宏就12次顺利为钟莎莲向移民局申请短期探访证，前后收取共6000元的酬劳。

另外，陈国宏也在2023年3月为钟莎莲申请长期探访证，并向当局谎称两人同住在淡滨尼的一个单位。不过，移民局最后没有批准这项申请。

庭上披露，当局在2024年6月进行假结婚调查时，侦测陈国宏和钟莎莲与案件有关联，在6月26日逮捕两人。不过，新加坡籍原名为黄志汉的“杰森”目前仍在逃。

据报道，移民局早前宣布侦破六年来规模最大的本地假结婚团伙，并在2024年6月5日展开执法行动逮捕13人。其中两名男女近期认罪，分别被判入狱。

移民局答复《联合早报》询问时强调，当局严正看待企图通过假结婚获取移民便利的行为，将对包括中间人在内的违法者采取行动。公众若发现任何假结婚或其他非法入境情况，可通过移民局网站举报。（人名译音）