新版线上调解平台EmPOWER 助解决劳资纠纷

在一家公司担任工程师的维克拉姆（化名），因雇主拖欠3800元薪水，今年4月通过劳资政纠纷调解联盟的新版线上纠纷调解平台，顺利在两个月后取回应得工资。

劳资政纠纷调解联盟（TADM）去年8月推出EmPOWER平台（Employment Practices and Progressive Workplaces Shared Platform），提供一站式数码服务，以解决劳资纠纷，也免去以往双方或要到TADM进行实体调解的麻烦。

这个平台取代原有线上纠纷调解平台（Online Dispute Resolution Portal），新增许多功能，包括有聊天机器人可事先计算索赔金额，协助线上提交索赔。新平台也设有个人化仪表板，让劳资双方掌握索赔进度，并及时采取行动。

新设协商功能可让双方私下解决争议 无须调解员介入

新设的电子协商功能，则让双方在无须调解员介入的情况下，私下解决争议。去年10月至12月，有38%或166起就业相关投诉，经由电子协商方式解决。

即便无法在协商阶段解决投诉，也可在后续通过电子调解方式，让双方和调解员以视频会议等方式继续调解纠纷。达成的协议也以数码签名的方式，为涉及者提供便利。

人力部和TADM星期五（8月2日）发布的《2023年雇佣标准报告》数据显示，去年雇员指雇主拖欠薪金的投诉有所增加，但在劳资政介入后，成功追讨1400万元。

25岁的维克拉姆通过新平台提交索偿，成功在两个星期内，与雇主在电子协商阶段达成协议，无须调解员介入。由于公司面对财务困难，要求更多时间偿还欠薪，工作九个月后离职的维克拉姆，最终在今年6月领回3800元。

TADM发言人答复《联合早报》询问时说，若劳资双方无法在线上取得良好进展，调解员可协助安排面对面调解。其他案件如涉及集体索偿，也可同样安排实体调解。

此外，劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）接获的职场歧视投报，已从2022年264起，降至去年的220起。

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文说，确信劳资政三方的积极付出，及即将来临的职场公平立法，将进一步铺平道路，协助打造更加公平的职场和更好地保护雇员免受歧视。

人力部和TADM发文告说，会继续与TAFEP合作，致力于通过解决纠纷、教育和执法等方式，来维护雇佣标准。

“我们也会继续与劳资政伙伴——全国职工总会、新加坡全国雇主联合会密切合作，通过采用公平和进步的职场实践，来建设更好的职场。”