助癌逝者孩子料理后事 女护理主管当义工为乐

继父锒铛入狱，母亲癌末病逝，面对支离破碎的家庭，两名刚成年的孩子显得不知所措。虽然工作繁重，女护理主管接到电话后，当下决定探访两人，并协助他们料理后事。

女护理主管：帮助他人使我充满力量

61岁的萨莉玛是新加坡中央医院护理部的副主任。脱下护士制服后，她会走入社区角落帮助弱势群体，也是释囚和家属的领航者。

自小就以助人为乐，萨莉玛2019年偶然在电台听到有福利组织招募义工，于是抱着尝试的心态加入，转眼间已服务五年，今年获颁新加坡监狱署义工长期服务奖。“帮助他人使我充满力量。义工作为聆听者，要避免直接介入或带着有色眼光看待这些家庭，同时要定期追踪关怀，才能帮助他们走回正轨。”

萨莉玛忆述，她今年斋戒月期间曾接到一个个案，55岁妇女患癌末期，须靠导管进食，医院建议她返家休养。了解情况后，她给予专业建议，并协助找来病床和轮椅，尽量降低病患回到租赁组屋单位后可能出现的不便。“妇女不久后病逝，她的儿女非常难过，我试着开导他们，并到殓尸房陪伴，然后帮忙料理后事。”

受访期间，萨莉玛侃侃而谈，说起义工经历更是精神抖擞。她说，女儿和孙辈的支持是推动她继续当义工的动力，也鼓励更多人加入义工行列。

监狱署义工服务奖颁奖礼星期五（8月2日）在新加坡博览中心举行，505人获颁长期服务奖，其中24人服务超过20年，另有四人获得连贯监护英雄奖。66个志愿福利机构也获表扬。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期五（8月2日）在新加坡监狱署义工服务奖颁奖礼上，肯定义工和志愿福利机构的付出。（林明顺摄）

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在颁奖礼上致辞时说，监狱署至今有4200名义工，其中不乏一些释囚。近年来越来越多人加入当义工，令人鼓舞，更重要的是义工的参与度很高，在囚犯和释囚改造及重返社会的路上给予正向支持和引导。“政府或任何一个机构都无法独自完成这一切。这是整个社会的工作，义工、释囚的家人和朋友，都得发挥作用。”

林素娥：从“女混混”到15年义工

当了15年义工的林素娥（73岁）也是获奖者之一。她曾五次进出监狱，如今以过来人的身份引导释囚。

林素娥说，她自小在芽笼长大，曾是别人口中的“女混混”。不仅吸烟喝酒样样来，还打架闹事，她15岁就步入婚姻，生了四名儿女。

然而，她不到30岁就与丈夫离异。“当时的生活充满恨意，常出入夜间场所，后来在别人的鼓动下沾染毒品，脾气也很坏，屡劝不听。”

一次在狱中接触宗教，林素娥决定改过自新，不再与损友来往。她积极学习知识，当起义工到监狱分享经历，并希望能够继续服务下去。