【茶水间三问】财政部AI图片、核能、奥运会

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）新加坡财政部AI生成图片像诈骗广告？

新加坡财政部在社交媒体上使用人工智能生成图片宣传低收入家庭援助措施，引起网民热议。图片中的人物表情僵硬且存在错误，如女生多了一只手指，男生牙齿过多，被形容为“恐怖”和“诈骗广告”。财政部回应称，正在探索人工智能在设计之外的视觉效果，并会接受反馈改进。此前，人民协会和政府其他部门在宣传母亲节时也使用了人工智能图片，遭到类似批评。尽管人工智能是大势所趋，但政府需严格把关和确保质量，以提高公众接受度和信任。

2）新加坡会建核电厂吗？

新加坡与美国签署民用核能“123协定”，使新加坡能获取美国的核相关知识和技术，为未来可能使用核能做好准备。新加坡外交部长维文医生与美国国务卿布林肯签署了这项合作协定。维文强调，新加坡必须跟上民用核技术的发展，以应对快速变化的技术环境。尽管政府尚未决定是否使用核能，但通过与美国合作，新加坡能更好地研究核电，建立相关能力，评估核能方案的安全性、可靠性和经济效益。

3）骆建佑能为新加坡摘下奥运羽球奖牌吗？

巴黎奥运会高潮迭起，精彩不断。中国组合王楚钦和孙颖莎勇夺乒乓球混双历史首金，排名第二的朝鲜黑马组合表现亮眼，令人惊艳。61岁卢森堡老将倪夏莲虽败犹荣，展现运动精神。香港剑后江旻憓逆转夺金，诠释“香港精神”。美国体操女王西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）强势回归，助美国队重夺金牌。中国跳水组合陈芋汐和全红婵延续辉煌，实现七连冠。新加坡羽毛球男单骆建佑表现出色，成功打入八强，追平我国羽毛球男单在奥运会史上的最佳成绩。

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