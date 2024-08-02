荷兰路一带有外国团伙破门行窃 警方起获逾25万元贼赃

疑似中国偷窃团伙潜入荷兰路附近豪宅干案，警方接获通报后在附近丛林逮到回去接收赃物的男子，并循线取回总值逾25万元的失窃财物。

新加坡警察部队在7月27日（星期六）接获破门行窃的通报，同一天在荷兰路附近武吉思达路（Bukit Sedap Road）的丛林内，逮捕一名前来接赃的男子吴金星（27岁，译音）。

偷窃团伙分工明确

据《联合早报》了解，吴金星所属的团伙来自中国，一般是数人分工合作，有人负责踩点，有人负责把风，有人负责动手，而吴金星的角色是在同伙将偷来的赃物藏在丛林后，再过去接赃。

吴金星被捕后，警方隔天循线在芽笼一家酒店房内起获其他赃物。他在7月29日（星期一）被控上法庭。

星期五（8月2日）早上11时12分，警方将身穿白T恤、黑色短裤和透明拖鞋的被告带回现场进行调查，他全程神情冷淡，在回答警员的询问时也很冷静。

调查人员先将被告带到远离大路的住宅区旁的丛林处，过后又把他带到约200公尺外，离荷兰路约三四米的隐秘丛林中，相信警方是在这两处分别找到赃物。

被告全程手脚上铐，配合调查人员重组案情，在现场逗留约十分钟后离开。

赃物包括名表名包与15万元现金

根据控状，被告被指于7月28日凌晨零时41分，在芽笼10巷的嘉鑫酒店（JXIN Hotel）藏匿赃物。

这些赃物总值逾25万元，全都属于同一个受害者。其中包括名牌包和名表，如价值7万5000元的爱马仕手提包和价值3万元的积家（Jaeger-LeCoultre）手表、宇舶表（Hublot）和欧米茄表。

赃物也包括总值近15万元的本地和各国货币。

案件已展至8月5日再度过堂。

由于案件已经进入司法程序，警方受询时无法透露确切的失窃案件数目和地点。另外，警方也在调查其他涉案的嫌犯。

警方派发传单 附近居民表示担忧

记者到藏匿赃物附近荷兰路一带的私宅区访问时发现，那一带都是有地住宅，居民出入都以车代步，环境非常安静。

住在附近的陈姓屋主（30岁）说，他才搬过来半年，几天前收到警方派发给居民的传单，指附近发生破门行窃案，提醒大家注意安全，关闭好门窗，不要随便打开大门。他说：“我吓了一跳，没想到治安良好的新加坡也会发生这种事。”

在附近私宅打工的一名女佣也收到警方传单。她说平日里只有自己一人在家，她向雇主转达了传单内容后，屋主非常关心，再三嘱咐她要小心锁好门窗。