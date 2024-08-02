本地设第四个鸡蛋农场面对挑战 经营者与食品局磋商重新评估可行性

原定今年投入运作的本地第四个鸡蛋农场的经营者可能重新评估推行原计划的可行性，新加坡食品局正与该公司就有关争取更多资金援助及增拨土地等要求进行磋商。

食品局答复《联合早报》询问时也透露，迄今为止尚未向这家公司发放任何津贴。

受冠病疫情冲击和通货膨胀压力等因素影响，建设本地第四个鸡蛋农场的公司ISE Foods Holdings（简称IFH）面对成本上涨及建筑工程延误等多重挑战。

根据IFH最大资助者奕力（Ellipsiz）上周向新加坡交易所提交的文件，公司在交代有关鸡蛋农场的进度时指出，受疫情冲击，加上地缘政治紧张局势造成供应链受阻和通胀压力，以及本区域爆发的疾病案例有所上升，公司须要加强农场的生物安全措施，导致建造成本大增，超出了原本的估算。这也进一步推迟了开设鸡蛋农场的进度，因此有必要重新调整建设新农场的时间表。

奕力持有本地投资控股公司ISE Capital Management（简称ICM）八成股份，ICM是IFH的大股东。IFH是专门为经营这个鸡蛋农场而设的本地公司，与日本最大的鸡蛋生产商“ISE Foods”属合作关系。

IFH正与食品局磋商，以争取更多资金援助及更多土地分配来容纳升级后的生物安全措施。IFH也正与当局讨论建造鸡蛋农场的时间表和延长租约事项。

“预计需要更多时间和精力来解决这些问题。在这种情况下，公司可能须要与当局磋商，重新评估鸡蛋农场项目的可行性。”

食品局发言人受询时说，IFH今年5月正式提出他们的新要求，当局目前正与公司讨论，以理清对方的要求和计划，包括有关更多资金援助、更多土地分配、延长建造时间表，以及进一步延长租约的问题。

食品局：未改变或更新要求

食品局也指出，IFH是在去年检讨其计划，以进一步加强鸡蛋农场的生物安全措施。发言人也说，自2022年10月，IFH获得当局原则上批准建设商业鸡蛋农场以来，食品局并没有发布新的生物安全要求，或改变相关要求。

奕力在报告中说，去年9月，IFH在检讨生物安全措施后，更新了鸡蛋农场的设计或布局，加上建设成本方面的问题，可能导致建设进度和完工时间延误。

约两年前，IFH宣布将在林厝港建造鸡蛋农场，面积约10公顷，原定从今年起分阶段投入运作。新农场与现有三个鸡蛋农场（周氏农业、成春农场和安安农场）不同，使用的蛋鸡从孵化、饲养到下蛋都在本地进行，形成完整产业链，并利用人工智能技术来监控和管理。按原计划，这个斥资超过1亿元建造的农场全面投运后，每年可生产3亿6000万个鸡蛋，使本地生产的鸡蛋，能满足近半本地消费者需求。