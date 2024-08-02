新社科大法学院首办宣誓仪式 提醒新生坚守专业操守

新加坡社科大学法学院本届新生陆仁凯（24岁）自称中学时期是“坏学生”，O水准考试前才临时抱佛脚开始复习课业。

不过，在报读淡马锡理工学院的法律与管理专业文凭课程后，他终于确定了未来的职业目标。当时，除了有机会到律师事务所实习，他也通过法律诊所（legal clinic）为弱势群体提供法律咨询服务。

希望成为民事诉讼律师的陆仁凯说：“通过帮助有需要的人获得有用的法律资讯，我初次感受到律师应履行的社会责任，我非常向往为社会做出这方面的贡献。”

新社科大法学院星期五（8月2日）首次为新生举办入学仪式。在法学院教职人员的见证下，68位新生齐声宣誓，象征法学生涯的开始。

由高庭法官邓碧云与高级律师严永权领导的26人道德与专业标准委员会于今年1月发表中期报告，当中包括建议新加坡国立大学、新加坡管理大学，以及新加坡社科大学为法学院学生制定入学宣言。

首席大法官梅达顺已在2024年司法年开幕礼上，接受报告中的所有建议。该建议于今年（2024／2025新学年）首次推行。

三所大学宣誓词一致 先后举行新生宣誓仪式

三所大学使用的宣誓词是一致的，国立大学和新加坡管理大学也分别于7月27日和8月2日为法学院新生举行入学宣誓仪式。

法学院新生的入学宣誓内容包括在所有的情况下保持公正和诚信等品格，坚守专业素养和价值观，尽全力维持法治和伸张正义，为社会做出贡献。

出席入学仪式的严永权高级律师受访时说：“社会建立于法治上，而律师的职业操守则建立于道德和价值观之上，因此我们需要为每一届准律师都打好基础，让宣誓内容时刻提醒他们。”

新社科大法学院院长周贵和则说，除了要求新生正装出席，教职人员也穿上了正式的法袍，让整个入学宣誓仪式更庄严和有意义。

2017年创立的新社科大法学院每年招收75名新生。据了解，今年录取的新生背景多样，涵盖来自初级学院和理工学院等不同教育源流，但大部分仍为中途转业者或已有工作经验的成人学生。

黄邦程（27岁）也是新社科大法学院本届的新生。他已经在一家律师事务所当了超过一年的律师帮办（paralegal）。

希望成为家事律师的他说：“宣誓仪式将成为所有准律师职业生涯中记忆最深刻的一幕。我们就像这个行业的‘新生儿’，许多好的品德需要从小灌输。”