毕业前患眼疾失去亲人 美术生将悲痛融入画作

毕业前夕噩耗连连，美术生伊瓦曼梭患上眼疾，视力急速下降，不久后养父诊断出肺癌末期，不幸病逝。一年内多次遭受打击的伊瓦，选择将悲痛融入画作，顺利从拉萨尔艺术学院毕业。

伊瓦（Eva Mansor，24岁）从八岁开始绘画，视力向来近乎完美，不料去年8月诊断出视网膜色素变性。随着病情恶化，她的视野越来越窄小，一次只能清晰看到一个物品，严重影响她的作画能力。

“当医生说我可能丧失视力，我感受到前所未有的恐惧和不安。”

面临未完成的学业和患癌的养父，伊瓦决定专注眼前，做一个尽责的学生和女儿。在学校的支持下，她完成了毕业画作，也伴养父走过最后的日子。

“目睹至亲一步步走向死亡，是世界上最痛苦的事情。”她将对疾病的观察融入暗黑的艺术风格，用浓烈色彩画出人如何失去和找回自我。

虽然已顺利毕业，伊瓦的视力仍在锐减，可是她不会放下画笔。“对我来说，艺术从来不是一个职业或选择，而是我的本能。”

拉萨尔艺术学院今年有832名毕业生，其中388人取得荣誉文学学士学位，362人考获专业文凭，82人取得硕士学位。

“半路出家”音乐生 探索音乐与其他领域的交融

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期五（8月2日）出席拉萨尔艺术学院毕业典礼，为今年的状元陈亭廷（Elliott Tan，26岁）颁发拉萨尔最高荣誉证书——麦纳利艺术卓越奖。

修读现代音乐的陈亭廷是“半路出家”的音乐生，她原本在理工学院读心理学，却为了追音乐梦，转修音乐与声音科技专业。

“我参加了学校的乐队，从此爱上了音乐创作。一群人在一起玩音乐，是很奇妙的体验。”

尽管投身音乐制作，她却一直探索音乐与其他学科的交融。在毕业论文中，她探讨了超流行音乐和超真实（hyper-reality），为这个近年兴起的音乐流派提供社会学的研究角度。

陈亭廷即将到英国攻读声音艺术硕士学位。

徐芳达在致辞时说，艺术从各方面改善了人们的生活。他举例，不少拉萨尔校友参与了“艺术之旅”计划，在地铁站展出自己的艺术作品，为乘客的日常生活增添色彩和乐趣。

今年九名本地艺术家作品入选威尼斯双年展

徐芳达也指出，今年有九名本地艺术家的作品入选威尼斯双年展，更有四部本地作品入选戛纳电影节，凸显新加坡艺术家的国际影响力不断扩大。

他也肯定了艺术对我国经济和社会的价值。“随着我国经济和社会越来越重视用户体验、创新和设计能力，雇主也愈发关注毕业生的创造力和创作经验。”