创造层次打破空间局限 本地园艺设计师获阳台花园金奖

为突破阳台局限的空间，本地园艺师采用各类小型植物和垂吊设计，再以光线明暗作对比，打造出让好友聚会的多元文化花园，获颁阳台花园设计金奖。

Earthscape Concepts园艺设计师陈景翔指出，在阳台打造花园的挑战在于空间狭小，为了要感觉宽敞，就得多创造层次。“比如说剧院其实是很短的舞台，但是利用光就能制造出有深度的幕效，所以我们的花园前面非常亮，后面就有比较密集的植物，让人产生一种空间很大的错觉。”

获阳台花园设计金奖的园艺设计师陈景翔说，阳台花园通常空间狭小，为了要感觉宽敞，就得多创造层次，利用光线打造纵深感，也得善用小型植物，让人们能停留更久的时间去观察，仔细感受自然的变化。（梁麒麟摄）

他也说，平常人们很习惯看面积大的东西，包括在地铁、巴士等大大的画面。“但是其实微小的东西更能吸引我们的注意力，所以我没有采用体积大的植物，因为花园就应该让人停下脚步，观察所有的细节和变化，仔细闻闻兰花香。”

同样荣获金奖的谢奕标则在花园中融入现代和复古的优雅元素，包括古董留声机，再以酒瓶做流水造景，打造出充满个人风格的休闲阳台。除了稀有的异国植物，他也特意选了一些可食用的植物，强调食物的可持续发展。这份作品也获得最佳设计大奖。

在最佳花园设计比赛中，“园景花园”组别由来自美国的库克（Mark Cook & Emily Cook）同时获得金奖和最佳设计大奖；“梦幻花园”由南非的克鲁格（Leon Kluge）摘下金奖、最佳设计大奖和最佳灯光奖。“桌面花艺比赛”则由林凯欣夺得。

其中，本地圆圃园（Nyee Phoe Gardenasia）同时获得“园景花园”金奖和最佳建构奖。这座花园着重于平衡人类和自然的和谐关系，并以几百万年前人们居住在石头洞穴为灵感，打造一个现代的巢穴花园。

走进洞穴后，访客会发现脚下是一个大转盘，旋转完一圈是27分钟。这时，人们可以坐在转盘的板凳上感受落叶，听流水声，或是观察橄榄树的变化，从中领略大自然带来的平静。

国家公园局主办的新加坡花园节（Singapore Garden Festival）星期五（8月2日）在新达新加坡会展中心，举办最佳花园设计比赛、阳台花园比赛，以及桌面花艺比赛颁奖礼，由尚达曼总统和国家发展部长李智陞担任活动主宾。

李智陞期待本地与他国设计师交流 提高我国景观行业水平

李智陞在致辞中说，今年的花园节吸引18个国家的40多名园林和花卉设计师参加，包括爱沙尼亚、匈牙利、波兰等首次参与的国家代表。

他说：“恰逢新加坡主办第八届世界植物园大会（Global Botanic Gardens Congress），今年我们聚集世界各地的植物爱好者。我们也期待本地设计师与其他国家的园艺设计师学习和交流创新方法，以提高我国景观行业的水平。”

此外，“世界花卉之窗锦标赛”今年首次以现场比赛的形式进行，访客能近距离观摩花艺设计师的独特风格和技术。

公园局庆典及展览与活动部统筹处长林觉烽说，今年花园节的规模有望吸引超过30万名访客前来参观。