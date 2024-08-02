125人获颁教育部奖学金 陈振声：善用科技实现个性化教育

今年有125名青年获颁教育部教学奖学金和教学奖。教育部长陈振声鼓励教学奖学金得主未来执教时，善用科技为每一个学生量身定制教案，以因应不同的需求和能力。

陈振声星期五（8月2日）在教育部教学奖学金颁奖典礼上致辞时说，正如过去几个世纪来每个教育系统都会面临时代困境一样，我们如今的挑战是如何同时实现质量、速度和可及性。

“我们要利用科技提升教学法，突破困境，实现大规模定制和个性化教育，满足每个学生的需求。我们不再只是按学生的平均水平授课，因为这会使部分学生觉得太难或太容易，无法满足所有学生的需求。”

他指出，能力强的学生能迅速适应科技，然而对于需要较多帮助的学生，必须从更多与他们接触和建立信任关系做起。为了应对这一挑战，他鼓励教学奖学金得主积极成为一个连接者、贡献者和创造者，从而在教学中发挥更大的影响力。

“作为创造者，我希望你们在教学中保持信心和承诺，持续创新以满足需求。作为连接者，要谦虚地认识到我们的局限，并与各行业保持联系以增强教学。作为贡献者，每个人都应发挥自身的独特优势，为团队做出贡献。未来，我希望你们不断提升自己，迎接并应对各种挑战。”

今年的教学奖得主之一陈耀明（22岁）受访时强调，正确的价值观和良好品德非常重要，是一个人成功的关键，也是社会进步的基础。“老师应帮助学生全面发展，塑造他们的信念、思想和性格。”

陈耀明在新加坡理工学院求学期间，每个星期六都会在淡滨尼的华社自助理事会当义工。他不仅为学生辅导课业，还注重他们的全面发展，也教导他们包括理财、全球视野和防疫等知识。

他说：“在华助会做义工时，看到学生们的成长让我感到欣慰。例如，最初学习态度不好的学生在我的鼓励下变得自信，更愿意表达想法。他们的进步让我觉得当老师既有意义又充满成就感。”

教学奖得主受教师启发 希望也能助学生发挥潜能

林炳喜（26岁）是另一名教学奖得主。他在裕廊西中学求学时深受一名好教师的启发，因此也希望像恩师曾经帮助他建立起信心一样，在未来教学中帮助学生发挥潜能。

他受访时说：“她是我中四的级任老师，她不仅关注我们的学业，还非常关心我们的心理健康。当我们状态不好时，她总能及时察觉并给予关怀。她在塑造我的价值观方面发挥重要作用，让我变得更有爱心和同理心。因为受到她的启发，我会主动去帮助那些需要帮助的同学。”

林炳喜在全职国民服役期间担任部队长官，这份启发在服役的日子里进一步升华。

“我发现我非常乐于指导和帮助手下的士兵。带领士兵的责任感更激发我对教学的热情，让我认识到，指导他人不仅是一种责任，更是一种热爱。此外，我在学校实习和担任私人补习教师的经验，也让我对教育事业的选择更坚定。”