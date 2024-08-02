为改善大士南道路网络 政府征用九块私人土地

政府将在明年征用大士南一带的九块私人土地，以进行道路改善工程，包括延长大士高架桥，支持大士港口和大士南的工业发展。相关工程预计明年展开，2030年起陆续完工。

陆路交通管理局和新加坡土地管理局星期五（8月2日）发文告说，除了延长大士高架桥，当局也会改善大士南3道、大士南林荫道、先驱路和大士南5道一带的道路。

根据联合文告，延长后的大士高架桥将更好地衔接北部主要的快速公路，包括亚逸拉惹快速公路（AYE）和泛岛快速公路（PIE），以及大士南的工业区和大士港口。大士南一带的车程也有望缩短。

陆交局将从今年第三季起，陆续为工程招标。

2017年通车的大士南高架桥全长4.8公里，是地铁大士西延长线部分工程，其中2.4公里与地铁轨道结合建造。陆交局发言人回答《联合早报》询问时说，大士高架桥延长后将长约12公里，详情日后公布。

大士港口2040年完工后 将成全球最大全自动化集装箱码头

大士港口在2040年全面完工后，将是世界上规模最大的全自动化集装箱码头，每年可处理6500万个标准箱。新加坡港务集团在丹戎巴葛、岌巴和布拉尼的码头业务到时将逐步迁移到大士港口。

截至今年7月，大士港口已有九个泊位投入运作，10月会有多一个泊位开始运营，12月则再添一个。

为延长大士高架桥，改善大士南的道路，陆交局和土管局宣布征用大士南一带的九块私人土地。这九块土地位于裕廊集团旗下的七个产业，目前出租给不同的私人机构。

征地只影响围墙等附属设施

文告提到，政府征用的土地只影响附属设施，如围墙和围栏等。现有建筑和运作不受影响。

上述七个产业分别位于大士南景和大士南林荫道交界处；先驱路1段2号；卡尔弯29号；先驱路3段2号；卡尔巷2号；卡尔路1、3、5和7号；以及卡尔大道28号。征地面积总计2293平方公尺。

针对赔偿事宜，土管局受询时说，赔偿金额将根据《土地征用法令》计算。当局会以征地当天的市值，给予地主和二手承租人（sub-lessee）赔偿。在征地过程中，若有设施受影响，陆交局会协助还原。

位于先驱路3段第二座的GE Repair Solutions Singapore是受影响的企业之一。它隶属的GE Vernova公司发言人受询时说，陆交局和土管局的道路工程只会影响建筑外围，对运作没有影响。

附近职工对交通拥堵表示担忧

在大士南6道工作的唐星宇（62岁，总经理）说，大士南高架桥通车后，他的车程缩短了10分钟。不过一旦下了高架桥，就经常堵在大士南2道和3道的交界处。

“这个地方的交通非常繁忙，尤其是上下班的尖峰时段。要是延长后的高架桥能在大士南6道前有个出口，协助开车者避开拥堵情况就好了。”

也在大士工作的林文凯（45岁，工程师）说：“现在最大的瓶颈是大士路一带，因为那是通往PIE的主要道路。要是只延长高架桥，而没有解决这个瓶颈问题，拥堵情况未来只会更严重。”