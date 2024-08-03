政府探讨推出更多新措施 保护不愿相信自己受骗者

政府正在探讨推出额外措施，来保护不愿相信自己受诈骗的一群人，并将在不久后公布更多细节。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（8月2日）在内政团队国庆敬礼仪式致辞时指出，在我国面对的威胁中，恐怖主义和诈骗是值得关注的问题。而在诈骗受害者中，有一群心智被操控，不愿意或拒绝相信自己被骗的受害者，因此政府正在研究推出更多措施来保护这群人。

杨莉明说，骗子不断设计新骗术，导致更多人上当。去年，诈骗案增加的主要原因，是骗子利用社交工程（Social Engineering）手段行骗。受害者被欺骗和操弄，主动将钱转给骗子。其中求职诈骗、电子商务诈骗和假朋友诈骗的报案数量，去年都显著增加。

《联合早报》曾报道，“社交工程”手段指的是骗子通过仿冒等各种手段操控受害者心理，骗得信任后，诱使受害者自愿透露机密资料或主动转账。

她说，随着骗子改变策略以绕过安全措施，政府打击诈骗的战略也必须与时俱进。我国已推出新措施来增强法治框架，例如将滥用本地电话卡列为违法行为、和业界伙伴合作推出Money Lock功能，让几大电商平台入驻警方反诈骗指挥处等。

不过，她强调，在警察处理的众多类型受害者中，有一类受害者最具挑战性，那就是不愿意或拒绝相信自己受骗的人。即使家人，甚至警察劝导，他们仍然被骗子说服，心甘情愿将钱交到骗子手中。

当他们接受现实时，往往为时已晚，骗子已了无音讯，钱款也离开了新加坡。根据现行法律，警察也无法帮助受害者的家人采取进一步行动。

她说：“政府正在研究更多措施，以更好地保护这些人。我们将很快公布更多细节，并寻求公众支持这些补充措施。” 她也强调，防诈的最佳防线在于公众的知情和明辨。

针对恐怖主义，区域最近发生的事件提醒着我们，恐怖主义离我们并不遥远，也无需复杂的设备便能发起致命袭击。自我激进化也变得更常见，7月被内安局发出限制令的两名新加坡人中，一人就年仅14岁。

杨莉明说，内政团队一直和各机构进行演习，并采用无人机等科技来加强反恐工作。不过，公众的积极参与才是反恐的关键。