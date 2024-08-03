政府探讨推出更多新措施 保护不愿相信自己受骗者

郭跃男

更新 /
更新 / 2024年8月3日 7:01 AM
发布 /
发布 / 2024年8月3日 12:05 AM
数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席内政团队国庆敬礼仪式时说，内政团队已为我国安全做出不少努力，不过恐怖主义和诈骗仍是值得关注的问题。（李冠卫摄）
数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席内政团队国庆敬礼仪式时说，内政团队已为我国安全做出不少努力，不过恐怖主义和诈骗仍是值得关注的问题。（李冠卫摄）

字体大小:

政府正在探讨推出额外措施，来保护不愿相信自己受诈骗的一群人，并将在不久后公布更多细节。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（8月2日）在内政团队国庆敬礼仪式致辞时指出，在我国面对的威胁中，恐怖主义和诈骗是值得关注的问题。而在诈骗受害者中，有一群心智被操控，不愿意或拒绝相信自己被骗的受害者，因此政府正在研究推出更多措施来保护这群人。

杨莉明说，骗子不断设计新骗术，导致更多人上当。去年，诈骗案增加的主要原因，是骗子利用社交工程（Social Engineering）手段行骗。受害者被欺骗和操弄，主动将钱转给骗子。其中求职诈骗、电子商务诈骗和假朋友诈骗的报案数量，去年都显著增加。

《联合早报》曾报道，“社交工程”手段指的是骗子通过仿冒等各种手段操控受害者心理，骗得信任后，诱使受害者自愿透露机密资料或主动转账。

她说，随着骗子改变策略以绕过安全措施，政府打击诈骗的战略也必须与时俱进。我国已推出新措施来增强法治框架，例如将滥用本地电话卡列为违法行为、和业界伙伴合作推出Money Lock功能，让几大电商平台入驻警方反诈骗指挥处等。

不过，她强调，在警察处理的众多类型受害者中，有一类受害者最具挑战性，那就是不愿意或拒绝相信自己受骗的人。即使家人，甚至警察劝导，他们仍然被骗子说服，心甘情愿将钱交到骗子手中。

当他们接受现实时，往往为时已晚，骗子已了无音讯，钱款也离开了新加坡。根据现行法律，警察也无法帮助受害者的家人采取进一步行动。

她说：“政府正在研究更多措施，以更好地保护这些人。我们将很快公布更多细节，并寻求公众支持这些补充措施。” 她也强调，防诈的最佳防线在于公众的知情和明辨。

针对恐怖主义，区域最近发生的事件提醒着我们，恐怖主义离我们并不遥远，也无需复杂的设备便能发起致命袭击。自我激进化也变得更常见，7月被内安局发出限制令的两名新加坡人中，一人就年仅14岁。

杨莉明说，内政团队一直和各机构进行演习，并采用无人机等科技来加强反恐工作。不过，公众的积极参与才是反恐的关键。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club