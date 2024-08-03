职总拨款250万元 资助青年教育与福利项目

在本地一些高等学府就读的青年，将可以申请全国职工总会新设立的奖学金，获得6000元至1万6000元的资助，以及参加为期一年的领导能力发展计划。这项奖学金将从2024年9月2日至30日开放申请，成功申请者将在11月中旬获得通知。

职总星期六（8月3日）在职总—滨海湾国庆庆祝活动的会场边宣布拨出250万元，支持和帮助青年及在学儿童的教育和福利。这250万元除了用在上述名为“职总启航计划奖学金”（NTUC Starter Awards）的无合约奖学金，也包括7月启动的职总关怀基金（教育奖）和职总关怀基金（青年协立）项目。

职总秘书长黄志明说，职总为宣传工友支援措施而新推出的“齐心传怀”运动（Care-It-Forward campaign）获得人们的大力支持，显示新加坡人对于青年的教育和福利非常关心。他也说：“职总将继续努力，与工友同心同行，共创我们的未来。”

职总青年团执行秘书蔡佩云说，青年是我国劳动队伍的未来，职总希望通过启航计划奖学金，帮助他们追逐理想和发挥最大的潜力。

申请者需对领导能力发展有兴趣 有志为职工运动贡献

职总启航计划奖学金供就读于新加坡理工大学、淡马锡理工学院，以及工艺教育学院的新加坡籍学生申请，奖学金金额分别以1万6000元、9000元和6000元为限。申请奖学金者需对领导能力发展有兴趣，并有志于为职工运动做出贡献。职总在文告中也说，参加职总启航会员计划（NTUC Starter Membership）的申请者，将获得优先考虑。

职总2023年7月推出面向18岁至25岁青年的职总启航会员计划，为这个群体提供就业、生活和休闲方面的福利。

职总关怀基金（教育奖）（NTUC Care Fund（Education Awards））则希望鼓励低收入工会会员就读于高等学府全日制课程的子女取得优异成绩，即日起开放申请，直到8月27日。申请者的家庭总月入应少于3800元，或人均月入少于950元，他们的子女应在2023年毕业自本地三所工教院、五所理工学院、两所艺术院校或六所大学，或者在2024年继续升学。成功申请者将获得400元或600元，视所就读学府而定。

职总关怀基金（青年协立）（NTUC Care Fund（Youth Enable））则在5月推出，为遭遇不幸的工会会员子女提供资助，资助金额为每年2000元至4000元，视所就读的学府而定。