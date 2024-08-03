警察部队反诈骗中心 四年半为受害者追回逾4亿元款项

新加坡警察部队反诈骗中心在成立的首四年半里，成功帮助受害者追回超过4亿1000万元的款项，占总诈骗损失款项的约两成。

警方于2019年6月成立反诈骗中心，旨在扰乱诈骗团伙的运作，同时迅速冻结涉及诈骗的银行户头，以降低受害者的损失。过去五年，反诈骗中心不断提升能力，并与不同政府机构和私人企业合作，制定更完善的反诈骗机制。

根据警方提供给《联合早报》的数据，反诈骗中心2019年成立后的约半年里，共追回370万元的诈骗损失款项，而随着诈骗案总损失金额激增，所追回的金额也逐年攀升。

2020年增至5760万元，2021年激增至1亿零200万元，2022年达1亿4660万元，几乎每年都增加四五千万元。2023年因总诈骗损失金额略减，追回款项下降至约1亿元。

诈骗手法层出不穷，要追回款额并不容易，警方四年半下来共追回超过4亿1000万元，但也只占这些年总损失款项的近两成。

反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警监接受《联合早报》访问时强调，骗子一直不断地改变伎俩，因此尽管警方持续提升能力，更重要的是公众应时刻保持警惕，避免坠入骗子陷阱中。

骗子迅速将赃款转入不同户头

自成立以来就在反诈骗中心的叶葛心指出，我国是少数几个会在诈骗案中冻结所有涉案银行户头的国家。“我们也是少数几个会设法完全追踪款项去向的国家。这是因为骗子将钱骗到手后，会通过离析（layering）方式把钱分层转入不同银行户头，最终将钱‘洗白’。”

她举例说，曾有一起案件，一名男子坠入借贷骗局，结果损失超过51万2000元。警员深入调查后发现，骗子迅速将骗到的钱转入不同户头，最终揭发共涉及11个户头，并成功取回超过46万元的损失。

“查案人员会步步追踪款项的去向，一些案件可能涉及90个户头之多，可见骗子多么狡猾。”

叶葛心解释说，中心接到报案后，就会立即联系银行冻结户头，然后追踪款项去处。近年来追回的钱逐年增加，除了是因为警方推出不同计划，例如自动化打击诈骗战术与警示计划（Project ASTRO），在诈骗发生初期就快速识别，并发送短信提醒受害者，也是因为银行等机构的大力支持。

“从2019年10月起，星展银行开始派人员入驻中心，方便我们更好沟通。到了2022年，我们有六家银行的代表在中心内，因此成功取回的款额写下新高。去年，骗子开始改变转账伎俩，但我们仍成功追回约1亿元。”

她说，反诈骗中心在这之前是各银行之间的“中间人”，有了这样的安排，警方和各银行就能迅速共享信息，并且更早介入调查，追踪款项去处。“我们也希望借此机会感谢各银行与我们合作，保护它们的客户，以及受害者损失的钱。”

也因为这样的模式有成效，现在入驻反诈骗中心的包括政府科技局和本地最大二手电商平台Carousell，以便从不同角度打击诈骗。

打击诈骗人人有责，叶葛心呼吁大家保持警惕，且了解最新诈骗趋势。“反诈骗中心也正在探索以不同新科技来应对诈骗，日后确定后将公布更多细节。”

反诈骗中心促进国际间交流

我国反诈骗中心成立以来，在打击诈骗取得不俗成效，过去五年已为不同国家和区域的代表举办超过100次交流或线上分享会。

诈骗案近年来成为全球关注的犯罪趋势，香港警务处在2017年成立反诈骗协调中心，新加坡警察部队因此也到香港学习和了解具体运作，并于2019年6月成立反诈骗中心。随着诈骗案不断上升，警方也在2022年将反诈骗中心扩编成反诈骗指挥处，调查所有类型的骗案。

反诈骗指挥处也在国际上发挥影响力，国际刑警组织秘书长施托克今年3月受访时就对这个模式赞赏有加，并说这是世界其他地区的典范。

叶葛心告诉《联合早报》，自成立以来，已为不同国家和区域的代表举办超过100次交流或线上分享会，包括沙特阿拉伯、马来西亚和泰国等。

她说，诈骗案是跨国性质且规模庞大，并涉及有组织犯罪，因此我国无法孤军作战。“每个国家能做的其实有限，一旦诈骗款项转出新加坡后，要追回就可能非常困难。”

各国和地区应设立反诈骗中心或机构 以更快速共享信息或情报

为此，叶葛心呼吁各国和地区都设立自己的反诈骗中心或机构，让大家在打击诈骗时，有一个单一联系机构。“在很多情况下，当一个国家的相关机构召集起来一起采取行动时，大部分款项已被转移。因此，若大家都有类似机构，就能更快速共享信息或情报，以及跨境追踪和追回款项。”

叶葛心以近期的一起案件为例，阐述其他国家或区域有类似反诈骗中心的好处。一名70岁男子今年4月不慎坠入技术援助骗局。我国警方、银行和香港反诈骗协调中心及时通力合作，帮受害者追回超过37万元的部分失款。“当时，我们立即通知对方，对方也立即采取行动，成功帮助受害者取回部分款项。”

去年本地发生恶意软件骗案，当局注意到泰国在新加坡之前也面对这类型骗案。“倘若国家和区域之间能分享骗子使用的新诈骗模式和伎俩，并且一同合作，我们就有更好的机会能扰乱和捣毁他们的行动。”

除了跨国间的合作，重要的也是建立行业规范和国际规范以更好地保护受害者。“各国也应携手合作，为不同行业的利益相关者制定基准标准，让他们在打击诈骗的工作中发挥作用。”