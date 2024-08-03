假卖礼券骗万元 烂赌男监24周

男子假意在网上以折扣价售卖平价超市礼券，结果买家给了钱他却拿去赌，一个月内11人上当，损失超过1万元。

被告林思贤（30岁）面对11项欺骗罪名，控方以其中四项提控，他星期五（8月2日）认罪后被判坐牢24周。

根据案情，被告的公司在2019年初送他职总平价超市和高岛屋（Takashimaya）礼券，被告随之在Carousell上以折扣价卖礼券套现。

后来，被告急需要钱，就算手上已经没有礼券，仍在网上谎称有礼券卖。

被告在平台上，以900元售卖总值1000元的职总平价超市礼券。2020年5月18日，一名女子向被告买礼券，转账900元给他之后，被告发了一张信封的照片给女子，信封上写了女子住家地址，被告称会邮寄礼券给她。

被告见女子上钩，同一天分三次询问女子要不要买更多礼券，结果女子又再支付被告3758元买礼券。被告骗对方说，会多寄出价值4200元的礼券给她。

到了28日，女子迟迟没收到礼券，又联络不上被告，这才发现上当。女子前后被骗走4658元。

根据案情，被告以同样手法在一个月内欺骗11人，他们事后都报警。根据控状，他共卷走这些受害者1万1738元。

警方在5月29日针对被告发出拘捕令。

被告用骗来的钱赌博 逃亡四年后被捕

被告把骗来的钱都拿去赌博。2020年5月19日，被告决定离新去马来西亚，一走四4年。他在今年2月21日搭巴士回新加坡时，在大士关卡被捕。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年8月3日的《新明日报》。