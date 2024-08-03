Evergreen旗下公司涉伪造行为 集团首席执行官杨孔霖被控

Evergreen Group Holdings旗下公司的商务活动涉嫌伪造行为，商业事务局已展开调查。集团首席执行官杨孔霖星期六（8月3日）被控上法庭。

现年37岁的杨孔霖（David Yong）有着多重身份，除了是集团首席执行官，也有律师身份，数月前还参与韩国的炫富实况节目《驻韩超富族》（Super Rich in Korea），在开场介绍中自称是“新加坡首1％的超富族”，家族在亚洲经商已超过三代。

杨孔霖在韩国的炫富实况节目《驻韩超富族》中说他在家中放点钞机数钞票。（《驻韩超富族》节目截图）

刑事案件入禀和管理系统（ICMS）中的资料显示，杨孔霖面对一项伪造账目的控状，星期六被控上法庭。控方申请将他还押中央警署接受进一步调查，案展8月8日过堂。

为蓄意欺骗教唆伪造文件

根据控状，杨孔霖被指在2021年12月16日左右，为蓄意欺骗而教唆刘梦涵（译音，Low Mong Han, Jolene）伪造属于Evergreen GH Pte Ltd的文件。文件与要发给名为陈罗伊（译音，Roy Tan）的男子的家用配件和电器销售税务发票有关。

新加坡警察部队星期六发文告说，Evergreen Group Holdings旗下的公司涉嫌通过发行承诺10％年利率的本票（promissory notes）来筹集资金。

所谓“本票”，是指开立票据的发票者签发一定金额，保证在票到期时会支付所承诺的金额给投资的持票人。

由于怀疑投资者的资金被滥用，商业事务局随后展开调查。发行这些本票也可能违反证券及期货法（Securities and Futures Act）。

Evergreen Group Holdings旗下公司包括Evergreen Grp Holdings Pte Ltd、Evergreen GH Pte Ltd（前身是Evergreen资产管理公司，即Evergreen Assets Management (Singapore) Pte Ltd），以及Everventures Pte Ltd等。

金融管理局在2023年1月27日，把Evergreen GH列入投资者须警惕名单（Investor Alert List），警惕消费者这家公司不受管制，也没有在新加坡提供金融服务的执照。

据会计与企业管制局（ACRA）8月3日的资料，杨孔霖是2018年组成的Evergreen GH的唯一股东，他在2023年12月卸下董事职务。

杨孔霖在2021年将触角延伸至韩国娱乐圈，上综艺节目，也做音乐，并在官网自称“网红总裁”（CEO influencer）。

他在《驻韩超富族》真人秀节目中自称经营投资公司，拥有11辆豪车；他经常须到亚洲各地经营生意，为节省时间都会乘坐包机。他这么形容自己：“我赚很多钱，也长得帅。”

杨孔霖也在家中放点钞机，被问及数钞票是否是他的最大嗜好时，他说：“是其中一个嗜好。”

警方经过调查后，星期四（1日）逮捕杨孔霖和另一名37岁男子，后者也是集团的管理层成员。

伪造账目罪名若成立，杨孔霖可被判最长10年监禁、罚款或两者兼施。