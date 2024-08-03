技能创前程节到西南区路演 鼓励公众探索创新与增长领域

技能创前程节（SkillsFuture Festival）到西南区路演，除了为两家企业员工举办工作坊，也鼓励公众探索创新与增长领域，善用政府发放的培训补助，提升技能和探索兴趣。

蔡厝港地铁站旁的吉丰社区俱乐部过去两天举行“西南技能创前程展”，除了为公众提供一对一的技能创前程课程咨询，也为博纳产业（PropNex Realty）和新邮政（Singapore Post）的1万3000名员工举办工作坊，探讨数码营销、人工智能、谈判技巧和客户服务，协助提升工作效率。

现场摊位也展示不同学府和企业开发的自动驾驶电动车、起重机模拟器、城市农业科技、更环保和减少碳排放的电动车。

也是西南区市长的贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲说，今年“西南技能创前程展”的主题是“精进未来” (empowering the future)，希望鼓励每个人掌握个人和职业发展，积极学习和转型，在未来经济维持竞争力。

她说，展览展示数码、绿色和护理经济领域的技术创新，让居民近距离了解增长领域和工作机会，希望大家都能找到感兴趣，又能发挥所长的职业发展机会，“打开新思路，开创新前程”。

提供逾3万个各类课程 传授专业和兴趣技能

技能创前程目前提供超过3万个政府大量津贴的各类课程，传授各类专业和兴趣的技能，也提供一对一电话咨询。刘燕玲大力鼓励公众报名安排免费的咨询，了解如何善用培训补助，协助职业转型和发展。

今年的技能创前程节从7月9日举行至8月21日，全岛陆续举办约140场路演等活动，鼓励人们终身学习、推动企业投资员工技能发展。其中，从7月26日至8月18日，五个社区发展理事会陆续举办技能创前程节路演，让公众到场咨询专家、报名培训课。

根据政府今年2月的财政预算案宣布，所有满40岁国人已在5月获得额外4000元的技能创前程培训补助，用以进修专业课程，加强就业能力。

热爱学习的林文方（61岁，建筑公司策划经理）也到场了解，如何善用刚收到的培训补助。他透露政府过去分三轮发放的1500元津贴，他几乎都用尽了，拿来学摄影和人工智能，并且学以致用，把工地考察剪辑成短片，平日也常与生成式人工智能应用ChatGPT聊天，把不了解的事物都搞清楚。