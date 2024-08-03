李资政：网络空间可形成狭隘“回音室”效应 年轻人应判断真伪保持客观

网络空间可促进交流，但也可形成狭隘的“回音室”效应，内容转发的速度容易使事态一发不可收拾。教育和适当的管理机制可确保媒介的安全发展。

国务资政李显龙星期六（8月3日）出席种族和谐行动论坛，回答青年针对社交媒体的影响时说，网络一方面有助于人与人之间的交流，让人们发表心声，但另一方面可形成“回音室”，容易使人仅接触有同样兴趣和背景的群体。他为此鼓励在场青年勿花过多时间在网络世界，应多与人当面接触。

网上内容转发的速度之快是另一个问题，人们可能没有时间消化信息、判断真伪，就为一则贴文而气恼。“这类内容可以在网络世界迅速传开，即使是无关重要的事，却不知怎么地就引起关注，然后牵动人们的情绪。这是个问题。”

假信息更须提防，尤其在人工智能时代。李资政提醒年轻人应有正确的意识，对网上内容存疑、保持客观，不必急于对内容做出反应并转发。

除了教育方式，制定适当的条规也是管控网络媒介的方式。我国因此有网络假信息和网络操纵法令（POFMA），遏制假信息，向发布不实内容的平台问责。

李资政说：“这是我们须采取的措施来控制媒介，确保它安全且适当，对我们有益而不是有害。”

李资政：年轻人在种族课题 须找到自己的社会规范

有学生问要如何区别不经意的种族歧视，又不沦为过度敏感。李资政回应说，一些情况很显然是不妥当的，像是如果有人发表侮辱种族的言论。每个人都有自己的种族身份与文化。“我们可以为自己的身份感到自豪，但不能因此看不起他人，更不应该贬低他人。如果是恶意举动，那就很明显，但如果是无恶意的，我应该觉得冒犯吗？”

他举例说，本地庆祝各种族节日时，一些友族同胞会身穿相关族群的传统服饰出席活动。但在美国有一派人的想法是，既然对方不是自己族群的一分子，就无权穿该族群的传统服饰，指这种行为是文化挪用（cultural appropriation）。

“我不觉得我们要朝这样的方向去，所以应寻求一个平衡。这得由年轻一代去决定……年轻人在不同的时代成长，你们须找到自己的社会规范。”

有学生提问，品格与公民教育课有关以哈冲突内容引发争议的事件，是否改变教育部讨论种族敏感课题的方式。李资政认为，教育策略没有因此改变，一些敏感的课题须与学生讨论，而讨论形式得看学生的年龄和成熟度，这项工作并不容易。

李资政针对外来人力与移民课题时也指出，国人应保持开放的心态欢迎外来人员，我国有政策管控客工和移民人数。他们在新加坡生活，与我国人民一起庆祝节日。一些邻里国庆日横幅会展示居民的画面，多数是新加坡人，偶尔也有永久居民或访客。最近，有人因丹戎巴葛横幅上的其中人物不是新加坡人而大做文章，李资政指这种心态是狭隘的。

他未指名发表言论的人。日前，一名女生在社交媒体贴文后，反对党人民之声秘书长林鼎指这名出现在横幅的女生不是新加坡人，并批评这个做法，引起一些人跟帖认同，发表排外言论。丹戎巴葛市镇理事会事后发文谴责。

这场常年论坛由种族和谐资源中心OnePeople.sg主办，约300名来自大专学府、工艺教育学院、回教学校等和社区组织的青年参加。