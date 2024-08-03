国大医院用AI开发“第三只眼” 助医生开刀

一个人的身体器官可能会在动手术过程中移动，影响周围的重大血管和组织，增加手术风险。本地开发新的三维投影系统，帮助医生在做手术前做好准备，开刀时也能充当“第三只眼睛”，透视病患的身体状况。

这项本地首创的医疗科技运用，由新加坡国立大学医学组织投入两年多的时间开发，分析了数百个病患病例。带领开发过程的是国大医学组织副首席科技官高羽嘉医生。

他解释，系统运用病患器官扫描图，通过人工智能分析生成一个三维全息图像（Hologram），让医生能更好地了解个别病患的器官状况，预测手术过程中可能发生的不同情况。手术期间，医生也能通过仪器，把器官图像投射在病患身上，更全面掌握器官周围的状况。

有助减少手术副作用

也是国立大学医院肝胆胰外科顾问医生的高羽嘉说，肝脏周围有多个重大器官和血管，肝脏手术是最复杂的手术之一。一项国际调查就发现，病患在进行肝脏手术后引起副作用，平均须花费额外约3万4000美元（约4万5000新元）治疗，每人额外住院九天。“我们开发的系统有助减少手术副作用，让病患更快康复。”

高羽嘉说，国大医院过去一年用新的三维投影系统进行六次复杂肝脏手术。团队将把这项技术扩展至心脏、大脑和肺部手术，惠及更多病患。

整体来说，医院过去三年采用人工智能技术协助进行了150多项手术。

共有超过60名医疗人员星期六（8月3日）在国大医学组织常年研讨会上，围绕预测、精准和个体化医疗的主题，汇报各自的研究和治疗成果。国大医学组织旗下包括国大医院、国大杨潞龄医学院、黄廷方综合医院、亚历山大医院、国大癌症和心脏中心等机构，目前共获10亿元资助金额进行研究。

人工智能推动疾病预防与治疗

总理公署（国家研究与开发事务）常任秘书陈祝全教授在会上发表演讲时指出，预测、精准和个体化医疗经过几年的铺垫，如今正逢人工智能的发展，能为医疗系统带来巨大进步。其中一方面是利用大数据进行分析，为个别病患提供所需的预防和治疗。

国立大学癌症中心血液肿瘤科高级顾问医生阿南德（Anand Devaprasath Jeyasekharan）助理教授就利用免疫分型（immunophenotyping），从病患的细胞中检测甚至预测出他们是否患有血癌，再采取最合适的治疗方案。

阿南德说：“现在的癌症治疗更多样也更先进，但不一定适合所有病情。此外，有些治疗的费用一次可达45万元，我们更要确保方案是真正适合病患的。”

国大杨潞龄医学院也有研究团队探讨利用人工智能，能提早五年预测病患的脑部机能退化。

为推进相关的预测和精准医疗发展，我国2022年展开大规模人口健康研究SG100K，接下来几十年追踪10万名新加坡人的健康情况，包括他们的基因排序。研究院能依此找出影响亚洲人患上慢性疾病的社会、环境、生活方式和遗传因素。

陈祝全提醒，这一轮由数据驱动的医疗改革须建立在信任的基础上，包括征求病患同意，以及打造可靠的数据系统。