ITE学生掌掴踢打霸凌事件 涉案少年被捕警方院方正调查

工艺教育中区学院发生霸凌事件，至少三名学生遭掌掴踢打，还被逼下跪舔鞋，围观者拍下暴行，视频在网络上传开。超过一名涉案少年被警方逮捕，警方和院方都在调查有关事件。

社交媒体星期五（8月2日）开始传出多支视频，显示一名穿黑衣的少年跪在楼梯间，遭一群人强迫舔一名女生的鞋子。其间，他还遭人重踢头部、吐口水和掌掴脸部。霸凌者要少年大声道歉，甚至要女生脱鞋，让少年舔脚。被欺负的少年看来很惊恐，但不敢反抗。

另一段视频显示，这名少年被轮番袭击，霸凌者后来让他脱鞋跪下，接着将他的鞋子绑起来挂在他的颈项，再用膝盖顶向他的脸。

被欺负的少年遭一群人强迫舔一名女生的鞋子。被欺负的少年看来很惊恐，但不敢反抗。（网络视频截图）

另有两名学生同样在楼梯间被欺凌。一名身穿土黄色衣服的少年在20多人的注视下，遭数人欺凌，包括掌掴、用头盔击打，其间有人发出嘲笑声。一名身穿白衣的少年在说话时，突然遭人反脚踢中脸部，导致他直跌到地上，无法起身。

至截稿为止，不知道这些霸凌事件发生在什么时候。

新加坡警察部队答复《联合早报》时证实，已留意到社交媒体上流传的这些视频，并接获数起报案。警方已确认并逮捕了涉及各起案件的少年，有关调查还在进行，包括要了解这些人是否抵触纠众闹事、非法集会和蓄意伤害的罪行。

警方说：“警方严正看待这类暴行和公然无视法律的行为，必会毫不犹豫地采取行动，依法处理违法者。”

院长：一旦发现学生违反守则 将毫不犹豫采取纪律处分

工艺教育中区学院院长苏雷什（Suresh Natarajan）受询时说，学院知晓有关霸凌行为的多支视频在网上流传，院方已展开调查。

苏雷什说，作为教育机构，学院致力于为所有学生提供一个安全、关爱和受支持的环境，并严正看待霸凌行为，一旦发现有学生违反守则，会毫不犹豫地采取纪律处分。“我们敦促目睹这类事件的学生立即向讲师通报。我们也会向受害者及他们的家人提供援助。”

翱翔辅导服务中心主席心理与家庭治疗师袁凤珠说，曾被霸凌、接触过暴力视频、基于家庭因素或受同辈鼓动等，都可能造成少年误入霸凌他人的歧途。

袁凤珠说，有些青少年遭遇霸凌，却可能不会主动求助。家长和教师可通过仔细观察孩子是否有异样，及早发现问题。例如，衣服破损、身上出现伤疤、莫名讨厌上学、突然变暴躁或消沉等。“即使发现端倪，父母也要调整情绪，先关心人，再处理事，不要马上批评追责。循序渐进地了解霸凌经过，才能掌握全貌和解决问题。”