天猛公基金会国大联办“佛之千面”展览

地缘政治紧张局势持续，在这个充满麻烦和动荡的时代，宽容和相互尊重，仍然是世界和平的唯一途径。

新报业媒体信托主席许文远星期六（8月3日）以主宾身份，为“佛之千面”展览开幕仪式致辞时说，佛教呈现的多面貌，也再度提醒众人，要尊重其他人的文化、传统和历史背景，而这些都是让大家可相互信任、和谐生活及和平共存的基础。

他以佛教当年传入中国时为例，当时中国已有儒家和道家思想，以当今的视角来看，佛教是所谓的外来思想，但中国人却能将儒释道这三种教义融为一体，并将核心思想内化在文化和生活方式中。

由天猛公艺术基金会及新加坡国立大学文学暨社会科学院联办的“佛之千面”展览，展出17件属于《退一步斋》私人收藏的佛教文物。

展出文物历史悠久 包括犍陀罗时代佛像

国大文学暨社会科学院、福海佛教研究讲座研究员兼佛教研究组主任谢明达副教授接受《联合早报》访问时说，这次展览展出的文物历史悠久，其中包括一件属于犍陀罗时代、约公元一世纪至三世纪的佛像。

展览也有来自西藏的唐卡、古代佛像硬币等文物，文物来源国包括中国、泰国、缅甸、印度尼西亚等。

谢明达说，2022年国大与天猛公基金会签署谅解备忘录，双方开启合作旅程。上学期选修《世界佛教史》的国大学生，因此有机会近距离考察文物，加深对佛教历史和文化的认识，这次的展览也展现了学生的研究成果。

“希望大家喜欢这次展览，愿它能激发更多有关于佛教和其多面貌的全球对话与讨论。”

国大正式成立佛教研究组

配合“佛之千面”展览开幕，国大也正式成立佛教研究组。谢明达说，佛教研究组是由国大文学暨社会科学院的教授和学生组成的跨学科研究群，主要为学者、学生及公众，提供一个共同参与佛教学术研究的平台。

展览将在8月4日（星期天）中午12时至傍晚6时开放给公众参观，入场免费。有意参观者可前往天猛公路28号。