《小小拇指》儿歌比赛迈入第九年 评审：作品突破往年

火龙果不是龙，却是小朋友的健康小英雄！

在《小小拇指》儿歌创作表演比赛节目《火龙果》中，三名幼儿园小朋友变身火龙果“超人”，向现场观众演绎了超级水果——火龙果的益处。

来自义顺中第671座人民行动党社区基金会Sparkletots幼儿园师生的作品《火龙果》，凭借出色的原创儿歌歌词，以及生动的现场表演，赢得今年《小小拇指》儿歌比赛冠军。

在轮到该组的表演环节时，参赛小朋友以开场一个跟斗成功吸引评审和观众的眼球，再以活泼的表演和朗朗上口的旋律，让大家留下深刻印象。

创作这首儿歌的幼教教师于萍希望将中华文化融入儿歌当中，除了能让小朋友学习华文，也能让他们认识自己的文化。于萍（45岁）说：“歌曲一部分运用了中国风的配乐，也准备了舞龙道具，让小朋友能更好地体会华族文化。”

今年迈入第九个年头的《小小拇指》儿歌创作表演赛，获得本地幼教教师的积极响应。评审希望未来有更多非参赛的家长和孩子一同来观赛，鼓励更多孩子从小爱上华文。（龙国雄摄）

共475份参赛作品 历来最多

星期六（8月3日）举办的 《小小拇指》儿歌表演比赛今年迈入第九个年头，以“健康生活”、“假期真好玩”和“日常生活中的科技”为主题。今年共有475份参赛作品，是历来最多的一年。今年也延续去年的赛制，分初赛和决赛，最终由评审选取14份作品进入决赛。

职总优儿学府母语课程总监林美莲博士是本次评审之一。她在讲评第一名作品《火龙果》时说：“火龙果这种水果是学前教育比较少提及的内容，儿歌题材很新颖，小朋友穿的火龙果服装也很有创意。”

获得第二名的是宏茂桥5道第601座职总优儿学府幼乐园的作品《蹦蹦床》。创作教师甘春彦（50岁）说，通过平日互动观察，她发现孩子喜欢跳蹦床，“所以结合孩子喜欢的活动，配合丰富的想象力，把蹦床和棉花糖带到台上”。

义顺中第671座人民行动党社区基金会学前教育中心师生表演的《馋嘴猫和多嘴宝》，获得第三名。

为了肯定更多出色的儿歌创作，比赛也颁发两个特别表扬奖给由布莱德岭第246座人民行动党社区基金会学前教育中心表演的《生气歌》，以及义顺6道第383座职总优儿学府幼乐园带来的《蔬果拼盘》。

评审：题材新颖 创造力丰富

新社科大学学前华文教育学士课程，以及学前方向教育专业硕士课程主任陈如意副教授，给今年的儿歌比赛非常高的评价。也是比赛评审的她说：“这次儿歌的创造力更丰富，作品的水平也比以往更高。今年的参赛者都以各具特色的形式开展他们的表演，例如以对话、结合人工智能等的形式开头，题材也非常新颖和多元化。”

林美莲也十分满意今年的儿歌比赛表现，认为今年的比赛作品突破了往年。她说：“儿歌比赛不只是单纯为师生而设的比赛，我很高兴今年看见一些作品把家长也带进来了，让我们看到孩子与父母在家中的生活，家庭在鼓励孩子从小爱上华文扮演着重要的角色。”

《小小拇指》是新报业媒体属下的学生刊物之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金支持，免费分发给3万多名幼稚园一年级和二年级学生。

为让更多人观赏今年的精彩儿歌表演，本届儿歌比赛表演视频将在8月底上载至拇指家族脸书专页，以及《小小拇指》手机应用。