已准备好管理市镇会 民主党力求来届大选重返国会

新加坡民主党曾在1991年大选中把三名参选人送入国会，但自1997年以后，议事厅里再无代表。民主党主席淡马亚教授说，无论是资深或年轻党员，都已做好管理市镇理事会和为人民发声的准备，力求在来届大选重返国会。

成立于1980年的民主党星期六（8月3日）庆祝创党44周年，淡马亚致辞中展示民主党希望在下一届大选再次夺下国会议席的决心。

他说：“这是一个艰难的挑战，但民主党的其中一个特点是永不言败。我们从来没有放弃过。”

民主党秘书长徐顺全致辞时也提到，大选将至，民主党会继续扮演应尽的角色，为新加坡人的希望、梦想和志向发声。“让人们有理由投票支持民主党，而非只是为了反对人民行动党。”

民主党在1991年大选中赢得三个议席，包括时任秘书长詹时中的波东巴西区、时任主席林孝谆的武吉甘柏区，以及蒋才正的义顺中区。1997年大选，詹时中改以新加坡人民党的旗帜参选，林孝谆和蒋才正则无法守住原有议席，此后的多届大选，民主党都毫无建树。

5月已启动来届大选竞选活动

民主党已在今年5月启动来届大选的竞选活动，7月31日在社交媒体上载首个宣传视频，接下来几个星期也会更新提出的替代政策。

2020年大选，民主党出战三个单选区和两个集选区，即武吉巴督区、武吉班让区、裕华区、马西岭—油池集选区及荷兰—武吉知马集选区。

当时单挑武吉巴督区的徐顺全星期六接受媒体采访时说，随着登加新镇近几年发展起来，他预计民主党活跃的西北部，选区划分将出现变化。若武吉巴督区被纳入集选区，他不排除率队挑战集选区，否则他会留守同一个单选区。

此外，民主党早前表示有意在来届大选回到曾角逐的三巴旺集选区。三巴旺集选区毗邻马西岭—油池集选区，民主党于2006年大选赢得23.3％选票；2011年则得36.1％。

针对这项计划是否有变，淡马亚说，他们有兴趣到三巴旺一带竞选，但得看选区最终如何划分，所以未必一定是去三巴旺集选区。

截至上个月22日，选区范围检讨委员会仍未成立，下一届大选最迟须于明年11月举行。