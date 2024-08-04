骗子冒充警察电话诈骗 独居妇损失逾27万元

现年74岁的独居妇女接到诈骗电话，一时不疑有他，按照骗子指示行事；她也因为不想牵连亲人，没及时告知家人此事，结果把积蓄转进骗子所设户头，就这样被骗走了27万元。

受骗妇女的儿子陈姓男子（45岁，自雇人士）在接受《联合早报》采访时透露，父亲大约12年前去世，母亲过后便一直独居，她前阵子刚战胜癌症，总算可以稍微放松时，却因遭遇诈骗，心情再跌落谷底。

根据陈先生的描述，他的母亲在去年11月22日接到诈骗电话，对方自称是银行职员，指她的银行户头有可疑交易，跟着把电话转给一名自称来自新加坡警察部队的李姓男警员。

李姓警员当时告诉母亲，当局怀疑她涉及一起洗钱案，正对她展开调查，她必须提供银行账单和个人信息等资料证明清白。“对方还特别提醒，不得将此事告知包括家人在内的任何人，否则家人也会被牵连。”

由于骗子的口音听起来不像外国人，妇女因此没有起疑，为了证明自己的清白，而配合对方的要求。“骗子显然掌握了老人家不想拖累家人的心态，把老人家玩弄于股掌之中。母亲担心连累家人，所以一直守口如瓶。”

陈先生的母亲过后按照指示，提供了银行账单和身份证号码等个人和户头信息，李姓警员跟着把电话转接给另一名蔡姓警员作进一步调查。“这名蔡姓警员通过WhatsApp发了一封信件给母亲，信上除了印有新加坡警察的标志，还附有母亲的名字和身份证号码，甚至包括银行存款的数目，说明检查完后就会把钱退还。”

骗子设“调查户头” 骗受害人放心转账

陈先生说，对方也告诉母亲，以母亲名义开了一个“调查户头”，让母亲放心把钱转入这个户头中。母亲没有起疑，两次把共12万6000元转入对方提供的户头。

大约两周后的12月4日，李警员又让母亲联系蔡警员，而这次母亲把和儿子联名户头内共14万6000元的款项转账到对方提供的户头。“蔡警员承诺母亲，调查工作结束后，款项就会退回给母亲。”

陈先生说，骗子冒充警察欺骗母亲，说她涉嫌参与洗钱活动，要她把钱转入一个以母亲名义开的“调查户头”，方便警方调查。骗子还WhatsApp母亲印有新加坡警察标志的信件。（陈渊庄摄）

然而一周后，母亲发现款项仍然没有回到户头，惊觉上当，这才联系陈先生，一同到警局备案。

新加坡警察部队受询时证实接到报案。案件正在调查。

陈先生告诉记者，自被欺骗后，母亲非常难过和害怕，不敢相信身边的人。她甚至不敢向身边的人诉说被骗，认为这是件可耻的事。看到母亲为保护自己不受牵连而受骗，陈先生感到很气愤，希望能为母亲讨回公道。

他除了带母亲去报警，也向议员和银行求助，但好像都无法把转出去的钱取回。他说，这不是一笔小数目，希望银行和有关当局完善系统和机制，更好地保护年长者。