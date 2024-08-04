实况报道：线上深伪真假难辨 线下选举众口莫辩?

今年2月举行的印度尼西亚总统选举，有政党利用深伪技术让已故前总统苏哈多“复活”，生成视频为候选人拉票。韩国为了避免AI影响选举，也在4月的国会选举之前，实施了长达90天的深伪禁令。这些年本地也出现了不少深伪视频，但大多用于欺诈，或者只为博君一笑。不过，我国下一届全国大选必须在2025年11月之前举行，深伪视频如果在竞选期间飞速传播，将对选举造成巨大冲击。本期《实况报道》找来政治观察员、人工智能专家、内容验证义工团体负责人，以及选举局与政党，探讨深伪视频如果扰乱大选，各方要如何应对。

深伪（Deepfake）是一种利用人工智能技术生成逼真但虚假的音频、视频或图像的技术。一项调查显示，全球有75%的人担心人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）和深伪技术对即将到来的大选造成影响，持这个看法的新加坡人更是多达83%；也有76%的新加坡人因为深伪破坏了对政治人物和网络媒体的信任，相比上一届大选，他们对网上看到的内容更持怀疑态度。

总部位于美国的用户身份识别公司Jumio，上星期三（7月24日）公布《2024年网上身份消费者调查》中有关深伪和大选的内容。这项调查2024年3月25日至4月2日之间进行，访问了新加坡、美国、英国和墨西哥超过8000名成人消费者。

调查也发现，六成新加坡人对自己辨别政治人物的深伪视频具有信心，这个比率高于英国（33%）、美国（37%）和墨西哥（51%）。也有66%的新加坡人说，就算有可能遇到深伪内容，他们还是会相信网上刊登的政治新闻。