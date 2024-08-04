【早镜头】邻里张挂红白装饰 全岛迎接国庆到来

国庆日即将到来，多个邻里挂起各式红白国庆装饰，让全岛洋溢着爱国气氛。除了鲜艳的红白星月旗，一些社区还用心制作了别具特色的装饰品，利用环保材料打造出迷你新加坡地标和蛋糕，为国家生日送上祝福。

碧山东第四分区的居民联系网联合居民、幼儿园和养老院等群体，利用超过1000个塑料瓶和铝罐等回收材料，制作了滨海湾金沙、艺术科学博物馆和滨海湾花园的擎天树等模型，并在碧山13街第170座组屋前的草地上展示，让居民在家门口就能欣赏到新加坡的独特景观。

负责人邝宝潓（44岁）受访时说，这些装饰品由20至30人的团队共同完成，从构思到制作，历时五六个月。团队还为模型装上了LED灯，暮色降临时，璀璨的灯光点亮走道，仿佛激励着国人继续前行。

她说：“每年大家都会发挥创意，各个邻里精心装饰，让居民能够观赏和感受节日的氛围。”

红白旗帜随风飘扬，点缀了武吉巴督东4道邻里的绿草地。（陈渊庄摄）

各种彩旗也在社区里迎风飘扬，不论是组屋外墙还是公共走廊，到处都悬挂着星月红白国旗，形成一片片的旗海。

义顺5道第101座组屋的走廊挂起红白星月国旗，把国庆氛围带到家门口。（李冠卫摄）

节庆气息不仅停留在户外，室内也同样精彩。珍珠坊内就挂满色彩缤纷的国庆布条和三角旗，为有年代感的老旧空间注入活力。

珍珠坊内各个角落挂满五彩缤纷的布条和三角旗，人们每走一步都能感受到国庆的欢乐和热情。（关俊威摄）

为国家庆生，自然少不了生日蛋糕。坎贝拉第八分区“梦之园”社区花园的园丁和居民一起，利用环保材料制作了红白两色的双层“蛋糕”，上面还插着国旗和鱼尾狮。

坎贝拉第八分区的“梦之园”社区花园外，装饰着各式各样的创意盆栽。与此同时，社区花园负责人黄小丽（图）携手其他社区园丁，与居民一起利用环保材料制作这个国庆“蛋糕”，为国家献上祝福。（陈渊庄摄）

社区花园负责人黄小丽（40岁）说，他们希望通过这些装饰美化邻里，让社区展现温馨的氛围，吸引更多居民聚集和观赏。

坎贝拉第八分区居民联系网主席谢兆基（52岁）说，往年张挂国旗的工作由居民联系网成员负责，但从去年开始，他们邀请居民一同参与。“居民们对此非常欢迎，我们今年号召了更多居民参与，大约有整百人积极响应。”