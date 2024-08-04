跨越年龄献爱心 护士学生探访独居长者

新加坡中央医院临床专科护理师余诗敏（38岁）为了找回当医护人员的初心，于2022年加入为年长者提供服务与志愿活动的机构TriGen的义工行列。

这个由两名新加坡国立大学医学生于2014年发起的计划，实现跨越三个年龄层的交流，让医疗从业员和在籍学生定期上门探访乐龄人士，并为他们提供个人化的帮助和指导，包括打扫卫生和灌输医疗保健知识等。

余诗敏通过计划结识了当时还在共和理工学院修读体育与运动科学的陈思卉（20岁），并与另四名小组成员从2022年7月起每月都上门探访独居的年长者——不愿具名的邱先生。

年近九旬的邱先生因脊椎侧弯而行动不便，就连起身都非常艰难。一整天的饮食起居都在一张椅子上解决。余诗敏忆述每当探访邱先生时，他都只能从椅子上扔出钥匙，让他们自行开门。

患有三高的他不仅经常忘记服药，家里也囤放了不少过期发霉的食物。余诗敏和陈思卉也发现他家里的活动空间有许多杂物，大大提高了跌倒的风险。

她们和团队每个月都会帮忙邱先生打扫卫生和冲凉、理发。除了教导他如何在椅子上做简单的拉伸运动，还为他申请一张多功能医用床，帮助他抬高双腿，促进血液循环。

这项计划原本只历时六个月，但是余诗敏和陈思卉非常珍惜这段难得的情谊。她们除了在农历新年期间和邱先生一起吃“团圆饭”，也在他入住养老院后经常去探望他。

余诗敏说：“通过与年长者和年轻人的交流，我找回了医护人员以人为本的初心。为病患制定医疗方案时须考虑个别的差异，也要将他们的生活环境和饮食起居纳入考量。”

陈思卉则学会了不少实用的医疗知识，也更了解年长者倔强的背后其实掩藏着不想麻烦他人的苦衷。她也更坚定地要投身医疗行业，并将到新加坡理工大学修读护理专业。